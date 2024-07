Thiếu máy bay, Thứ trưởng GTVT đề nghị hãng nêu phương án cần hỗ trợ

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn đề nghị các hãng hàng không báo cáo rõ phương án cần được Nhà nước hỗ trợ để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân.

Hãng hàng không Việt Nam giảm khoảng 40-45 chiếc so năm 2023. Ảnh: CAAV.

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Lê Anh Tuấn, thời gian tới ngành hàng không còn đối mặt với nhiều khó khăn, từ việc thiếu tàu bay, tái cơ cấu, sắp xếp đường bay, giá nhiên liệu tăng cao, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ...

Do đó, Cục Hàng không cần chủ động giải quyết các khó khăn cũng như các kiến nghị, đề xuất các các hãng hàng không, báo cáo Bộ GTVT.

Đối với việc thiếu tàu bay do nhà sản xuất triệu hồi động cơ, Thứ trưởng đề nghị các hãng báo cáo rõ các phương án cần được Nhà nước hỗ trợ. Đồng thời, đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu, tìm giải pháp để Bộ GTVT tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Đối với việc điều chỉnh hỗ trợ các chi phí đầu vào, các doanh nghiệp chủ động tìm phương án, đề xuất chính sách, cơ chế để Bộ GTVT xem xét, báo cáo Thủ tướng và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để có các phương án phù hợp.

Liên quan việc kiểm soát tải trọng tại một số cảng hàng không, Cục Hàng không và Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) rà soát lại toàn bộ đường cất hạ cánh, báo cáo công tác triển khai đầu tư, nguồn vốn bảo trì và đưa ra các khuyến cáo phù hợp, kịp thời cho các hãng hàng không.

Nói về những khó khăn của các hãng bay Việt thời gian qua, Phó cục trưởng Cục Hàng không Đỗ Hồng Cẩm cho biết đội tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam giảm khoảng 40-45 chiếc so năm 2023 do việc triệu hồi động cơ của nhà sản xuất và việc tái cơ cấu của Bamboo Airways, Pacific Airlines.

Các hãng hàng không nội địa cũng khó tìm được tàu bay thuê để bổ sung do giá thuê tăng cao. Chưa kể, giá nhiên liệu cũng tăng cao, tỷ giá ngoại tệ chênh lệch...

Các yếu tố này khiến nguồn cung bị ảnh hưởng và là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự biến động của giá vé máy bay trên các đường bay nội địa trong một số giai đoạn cao điểm (ngày lễ, Tết).

Trước tình hình trên, Cục Hàng không đã chủ động nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành để có giải pháp quản lý hiệu quả, cải thiện tối ưu năng lực và các điều kiện khai thác. Nhờ đó, hoạt động vận tải hàng không đã đạt kết quả tích cực, với hơn 17,2 triệu khách nội địa; khai thác thị trường quốc tế đạt sản lượng hơn 23,6 triệu hành khách, tăng gần 24% so với năm 2023.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết dù đội tàu bay giảm trung bình trên 10% so năm 2023 nhưng tổng số chuyến bay của hãng đạt gần 70.000 chuyến, tăng gần 9% so cùng kỳ. Giờ bay khai thác đạt 166.000 giờ, tăng 11%. Số khách vận chuyển trên toàn mạng đạt hơn 11 triệu khách, tăng gần 10% so cùng kỳ và chỉ số đúng giờ OTP vẫn đạt mức cao hơn 86%.

Với Vietjet, tính đến tháng 7, tổng số tàu bay đã dừng không khai thác của hãng là 10 tàu và thêm 1 tàu sẽ dừng từ tháng 10 tới đây. Theo chương trình triệu hồi, toàn bộ 50 động cơ lắp trên 25 tàu bay A321Neo của hãng sẽ phải tháo để sửa chữa, chương trình này có thể kéo dài qua 2025 hoặc lâu hơn.

Để giải quyết tình trạng trên, 6 tháng cuối năm, Vietjet đã chủ động lên kế hoạch nhận 10 tàu bay, dự kiến gồm 8 tàu A321Neo và 2 tàu E190. Năm 2025, Vietjet dự kiến tiếp tục nhận tàu A321Neo, tàu A330-300, tàu E190 và tàu Boeing 737 Max.