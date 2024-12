Thông tin mới về loạt dự án điện gió ở Đắk Nông dính sai phạm

Sau nhiều năm bị “mắc cạn” vì dính nhiều sai phạm, loạt dự án điện gió ở Đắk Nông sắp có cơ hội vận hành sau khi Chính phủ ra nghị quyết tháo gỡ.

Ngày 14/12, UBND tỉnh Đắk Nông đã nhận được văn bản của Bộ Công Thương về việc triển khai Nghị quyết của Chính phủ về chủ trương, phương hướng tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án điện năng lượng tái tạo.

Theo đó, Chính phủ đã đưa ra 6 quan điểm tháo gỡ các vướng mắc của các dự án điện năng lượng tái tạo gồm: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án điện năng lượng tái tạo để không lãng phí nguồn lực đã đầu tư, góp phần thực hiện Nghị quyết số 55- NQ/TW của Bộ Chính trị, Quy hoạch điện VIII, cam kết của Việt Nam tại COP 26, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút các nguồn lực bên ngoài.

Lựa chọn phương án xử lý tối ưu trên cơ sở phân tích, đánh giá, so sánh lợi ích về kinh tế - xã hội và hạn chế tranh chấp, khiếu kiện, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư; đảm bảo an ninh trật tự, an ninh năng lượng quốc gia và hài hòa lợi ích nhà nước - nhà đầu tư.

Nghị quyết nêu rõ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các vụ án đã khởi tố. Trong quá trình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trường hợp phát hiện vi phạm, tham nhũng thì tiếp tục xử lý nghiêm.

Chính phủ thống nhất quan điểm xử lý hình sự là biện pháp cuối cùng khi không thể xử lý các vi phạm, vướng mắc bằng các giải pháp kinh tế; nếu pháp luật hiện hành có thay đổi, không gây ra hậu quả hoặc không phát hiện hành vi tham nhũng thì không xử lý hình sự.

Cũng theo nghị quyết, không hợp pháp hóa để miễn trừ xử lý cho các hành vi tham nhũng, các hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân, tổ chức đã gây ra thiệt hại. Không làm phát sinh sai phạm mới. Không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong quá trình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án. Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án được coi là hợp pháp khi được cấp có thẩm quyền đồng ý. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên thứ 3 ngay tình theo quy định pháp luật.

Nhiều dự án điện gió ở Đắk Nông bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm.

Với 6 quan điểm trên của Chính phủ, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông kỳ vọng các dự án điện gió ở Đắk Nông có cơ hội vận hành.

Bởi trên địa bàn đang có nhiều dự án điện gió mắc sai phạm, bị Thanh tra Chính phủ kết luận vào năm 2023.

Cụ thể, năm 2020, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 6 dự án nhà máy điện gió (NMĐG) gồm Nam Bình 1, Đắk Hòa, Asian Đắk Song 1, Đắk N'Drung 1, 2, 3. Vị trí các khu đất thực hiện dự án chưa được quy hoạch sử dụng vào mục đích xây dựng công trình năng lượng.

Có 5/6 dự án NMĐG được UBND tỉnh Đắk Nông cho chủ đầu tư thuê đất với tổng diện tích gần 65 ha nằm trong khu vực Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng bô xít giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025, đã được Thủ tướng phê duyệt trước đó.

Bên cạnh những vi phạm trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư, cho thuê đất thực hiện dự án, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra nhiều sai phạm trong việc khởi công, nghiệm thu và vận hành thương mại các dự án NMĐG trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Trong số này, nhà máy điện gió Nam Bình 1, Đắk Hòa, Đắk N'Drung 1, 2, 3 đã khởi công xây dựng khi đất xây dựng chưa được UBND tỉnh Đắk Nông cho thuê. Riêng dự án NMĐG Nam Bình 1 khởi công xây dựng khi chưa có thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương.

Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông, Bộ Công Thương chủ trì, chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm với các tổ chức, cá nhân có liên quan; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu để xem xét, điều tra liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất thực hiện 5 dự án điện gió chồng lấn đất quy hoạch bô xít.