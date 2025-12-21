Thiều Bảo Trâm gây bàn tán

Giọng ca "Sau lưng anh có ai kìa" gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh gợi cảm, khoe đường cong cơ thể. Thời gian qua, cô vướng tin đồn về chuyện thẩm mỹ, nhưng đã lên tiếng phủ nhận.

Trên trang cá nhân với gần 2 triệu lượt theo dõi, Thiều Bảo Trâm vừa đăng tải loạt ảnh tại hậu trường một buổi diễn tại Hà Nội mới đây. Nữ ca sĩ xuất hiện gợi cảm trong phong cách Lolita với chiếc váy trễ vai màu kem, khoe khéo đường cong quyến rũ.

Phần thân corset ôm sát tôn vòng eo thon, với những chi tiết bèo nhún ở ngực và hai bên cánh tay giúp tăng thêm sự nữ tính. Người đẹp hoàn thiện outfit với vòng cổ choker và boots cao cổ cùng tông. Cô tạo nhiều dáng gợi cảm trước ống kính. "Cục vàng của mấy bé đây", mỹ nhân chú thích cho loạt ảnh.

Bài đăng mới của Thiều Bảo Trâm nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân mạng. Dưới phần bình luận, người hâm mộ bày tỏ thích thú khi nữ ca sĩ xuất hiện với hình tượng quyến rũ, táo bạo. Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của giọng ca Sau lưng anh có ai kìa cũng nhận được nhiều lời khen ngợi.

Thiều Bảo Trâm khoe vóc dáng gợi cảm. Ảnh: FBNV.

Thiều Bảo Trâm là một trong những nghệ sĩ nổi bật của Chị đẹp Đạp gió 2024. Cô gây chú ý nhờ ngoại hình sáng và giọng hát tốt. Kết thúc chương trình, Thiều Bảo Trâm được chọn vào Đội hình Đạp gió 2024, bên cạnh Tóc Tiên, Bùi Lan Hương, Xuân Nghi, MisThy, Mie và Kiều Anh...

Trước đó, Thiều Bảo Trâm từng vướng tin thẩm mỹ, tiêm má sau khi dân mạng chỉ ra gương mặt cô có phần bầu bĩnh hơn. Người đẹp sau đó lên tiếng phủ nhận, cho biết đó là do tăng cân.

Hồi cuối tháng 11, Thiều Bảo Trâm từng vấp tranh cãi liên quan tới việc chia sẻ một clip do AI ngụy tạo về cảnh người dân miền Trung mắc kẹt, kêu cứu giữa mùa lũ... Trước những ý kiến trái chiều của dân mạng, nữ ca sĩ sau đó đã gỡ bỏ bài đăng.