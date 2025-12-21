Vợ chồng David Beckham hủy theo dõi con trai

David Beckham và Victoria vừa có động thái hủy theo dõi vợ chồng Brooklyn - Nicola trên mạng xã hội. Mối quan hệ trong gia đình cựu danh thủ Anh được cho là ngày càng căng thẳng.

Theo tờ The Sun, việc hủy theo dõi trên mạng xã hội là dấu hiệu cho thấy vợ chồng Beckham không còn muốn liên lạc với Brooklyn và Nicola. Trước đó, hồi tháng 7, Romeo và Cruz cũng đã bỏ theo dõi vợ chồng anh trai.

“Đây là hành động xa lánh lớn nhất trong năm 2025 và nó cho thấy mâu thuẫn giữa họ đã sâu sắc đến mức nào”, một nguồn tin thân cận nhận định. Hiện tại, việc mâu thuẫn gia đình Beckham tiếp tục leo thang nhanh chóng thu hút quan tâm, bàn luận trên mạng xã hội.

Brooklyn sống xa cách gia đình suốt 1 năm qua. Ảnh: IGNV.

Trước đó, Nicola chia sẻ ẩn ý rằng sẽ cùng chồng đón Giáng sinh năm nay với gia đình bên ngoại, thay vì tại nhà Beckham. Hôm 19/12, người đẹp chia sẻ một bức ảnh chụp ông xã Brooklyn và anh trai cô, Bradley Peltz, tại dinh thự trị giá 76 triệu bảng Anh ở Palm Beach, Florida.

Theo The Sun, lần cuối Brooklyn - Nicola chụp ảnh cùng bố mẹ chồng là vào dịp Boxing Day năm ngoái. Tấm hình được Victoria đăng tải lên Instagram. “Được ở bên nhau trong kỳ nghỉ khiến tôi hạnh phúc vô cùng", nhà thiết kế thời trang chú thích.

Suốt một năm qua, Brooklyn và Nicola vắng mặt trong hầu hết sự kiện quan trọng của gia đình Beckham, bao gồm lễ mừng sinh nhật 50 tuổi của Sir David và lễ thụ phong tước hiệp sĩ.

“David và Victoria đang dần chấp nhận việc Brooklyn không còn xuất hiện trong các dịp gia đình. Họ buồn, nhưng buộc phải đối diện với thực tế”, một nguồn tin chia sẻ.

Ngoài ra, nguồn tin còn cho biết sự vắng mặt kéo dài của con trai cả đang “ảnh hưởng không nhỏ” đến các thành viên trong gia đình, đặc biệt là hai người bà. Mẹ của Victoria Beckham, bà Jackie, gần đây chia sẻ hình ảnh chiếc tất Giáng sinh mang tên Brooklyn được treo cùng các cháu khác trên lò sưởi. Victoria Beckham cũng đăng lại khoảnh khắc này.