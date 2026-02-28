Thiết bị nhỏ gọn của Trung Quốc giúp ôtô thuần điện chạy xa hơn

Thiết bị dạng mô-đun mang tên PTG do công ty con của Changan cung cấp cho phép ôtô thuần điện cải thiện phạm vi hoạt động mà không làm thay đổi cấu trúc chính của xe.

Theo Car News China, Hunan Tyen - công ty con thuộc tập đoàn Changan của Trung Quốc - đã kích hoạt thành công thiết bị có thể tháo rời mang tên Power Turbine Generator, nghĩa là máy phát điện turbine khí, viết tắt PTG. Thiết bị này nhắm đến giải quyết các lo ngại liên quan đến phạm vi hoạt động tối đa của ôtô thuần điện, là sản phẩm Changan tự nghiên cứu và phát triển.

Khi ngành công nghiệp xe điện tiếp tục phát triển với tốc độ cao, ôtô thuần điện vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến phạm vi hoạt động trong thời tiết lạnh, mức tiêu thụ năng lượng ở tốc độ cao hay quá trình sạc. Phạm vi di chuyển do vậy về cơ bản vẫn là mối quan tâm phổ biến của người dùng.

Thông báo chính thức từ Changan cho hay PTG được thiết kế như một hệ thống điện phụ trợ dạng mô-đun, áp dụng phương pháp tiếp cận kỹ thuật chuyển đổi nhiên liệu thành điện năng, có thể tăng cường phạm vi di chuyển và khả năng thích ứng của xe điện ở nhiều kịch bản khác nhau.

PTG sở hữu thiết kế linh hoạt và có thể tháo rời, cho phép bổ sung điện năng nhanh chóng mà không làm thay đổi cấu trúc chính của ôtô thuần điện.

Hệ thống PTG của Hunan Tyen sở hữu một số ưu điểm, bao gồm cấu trúc nhỏ gọn, mật độ công suất cao hơn và khả năng thích ứng nhiên liệu mạnh mẽ.

Đối với bộ phận turbine khí then chốt, công ty đã tận dụng chuyên môn thiết kế máy thủy khí cùng với mô phỏng số dòng chảy rối 3D để phân tích trường dòng chảy bên trong của máy nén và turbine.

Hunan Tyen cũng đã phát triển sáng tạo hệ thống ổ bi hiệu suất cao, máy nén có cánh hướng hiệu quả và turbine có cánh hướng cố định, từ đó giúp tăng hiệu suất turbine lên hơn 5%.

Bộ điều khiển điện tử, đóng vai trò là cốt lõi điều khiển của hệ thống, phải đối mặt với các thách thức về tải nhiệt khi vận hành ở mật độ công suất cao. Để đạt được sự phối hợp với hệ thống trên xe, các cấu trúc đường ống làm mát hiệu suất cao đã được thiết kế, kết hợp với các giải pháp quản lý nhiệt chính xác dựa trên mô phỏng trường dòng nhiệt, giải quyết các vấn đề về độ ổn định trong điều kiện nhiệt độ cao.

Hệ thống này được kỳ vọng sẽ giảm bớt sự phụ thuộc của ôtô thuần điện vào dung lượng và chi phí pin. PTG còn được cho là sở hữu tiềm năng mở rộng ứng dụng sang động cơ đẩy trang bị trên drone, các thiết bị di chuyển ngoài trời và nhiều kịch bản sử dụng khác.