Thiago Silva có bến đỗ mới

Ngày 23/6, Thiago Silva khép lại quãng thời gian ngắn khoác áo Porto khi quyết định trở lại Fluminense.

Silva tái hợp Fluminense chỉ sau 6 tháng.

Trong thông báo chính thức, Fluminense xác nhận trung vệ sinh năm 1984 ký hợp đồng đến hết tháng 12/2026 và sẽ hội quân cùng đội một vào tuần tới. "Điều tưởng như lời chia tay thực chất chỉ là lời hẹn gặp lại. Có những câu chuyện không bao giờ thật sự khép lại", Fluminense chào đón người cũ trở về.

Quyết định của cựu đội trưởng tuyển Brazil được đưa ra sau khi anh không có tên trong danh sách của HLV Carlo Ancelotti dự World Cup 2026. Trước đó, trung vệ kỳ cựu xuất hiện trong danh sách sơ bộ của Selecao, làm dấy lên hy vọng về lần cuối cùng góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo ESPN Brazil, Silva chờ đến khi danh sách cuối cùng được công bố mới ngồi lại cùng gia đình để thảo luận về tương lai. Dù hiểu cơ hội được triệu tập không cao, anh vẫn nuôi hy vọng khoác áo đội tuyển quốc gia thêm một lần nữa.

Sau khi lỡ hẹn với World Cup, Silva quyết định trở về quê nhà đầu quân cho Fluminense theo dạng tự do. Đây là đội bóng đưa anh bước ra ánh sáng của bóng đá chuyên nghiệp, gắn liền với nhiều cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Trước khi tái hợp đội bóng Brazil, Silva có 14 lần ra sân cho Porto sau khi ký hợp đồng ngắn hạn kéo dài 6 tháng vào cuối năm ngoái. Anh góp phần giúp đại diện Bồ Đào Nha vô địch quốc gia trước khi chia tay vào cuối mùa giải.

Trong 2 giai đoạn khoác áo Fluminense, Silva chơi tổng cộng 212 trận và ghi 19 bàn thắng. Đây là lần thứ 3 anh khoác lên mình màu áo đội bóng thành Rio de Janeiro.