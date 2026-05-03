Kẻ chinh phục vĩ đại mang tên Thiago Silva

Thiago Silva tiếp tục chứng minh anh là mẫu cầu thủ chiến thắng ở mọi giải đấu mình từng đi qua.

Thiago Silva vẫn rất có duyên với các danh hiệu.

Porto chính thức vô địch Bồ Đào Nha 2025/26, sau chiến thắng 1-0 trước Alverca ở vòng 32 vào rạng sáng 3/5. Trong chiến tích ấy, Thiago Silva có đóng góp không nhỏ khi là điểm tựa về tinh thần cũng như chiến thuật cho đồng đội. Cựu trung vệ đội tuyển Brazil chỉ ra sân 994 phút trong mùa giải này.

Ở tuổi 41, trung vệ người Brazil không còn xuất hiện nhiều trong đội hình Porto, nhưng dấu ấn sự nghiệp của anh lại gắn với chính danh hiệu này. Porto là nơi Silva từng chinh phục chức vô địch quốc nội, mở đầu cho hành trình kéo dài hơn hai thập kỷ với hàng loạt vinh quang trải dài khắp châu Âu và Nam Mỹ.

Từ Bồ Đào Nha, Silva chuyển sang Italy và nhanh chóng khẳng định đẳng cấp trong màu áo AC Milan với chức vô địch Serie A và Siêu cúp Italy. Đỉnh cao tiếp theo đến tại PSG, nơi anh trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự trong giai đoạn thống trị Ligue 1 với 7 chức vô địch cùng hàng loạt danh hiệu quốc nội khác.

Khi gia nhập Chelsea ở tuổi ngoài 35, nhiều người nghi ngờ khả năng thích nghi của Silva với môi trường bóng đá Anh khắc nghiệt. Nhưng anh đáp trả bằng chức vô địch Champions League, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup, những danh hiệu mà không phải cầu thủ nào cũng có thể chạm tay.

Ngay cả khi trở về Brazil khoác áo Fluminense, Silva tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập với Cúp quốc gia Brazil.

Đi qua nhiều nền bóng đá, thi đấu cùng nhiều thế hệ, Thiago Silva vẫn luôn là một kẻ chinh phục vĩ đại, một chiến binh mà bao năm qua bóng đá Brazil vẫn luôn đi tìm. Trong một mùa giải mà nhiều lão tướng liên tiếp tạo dấu ấn, Silva vẫn có cách riêng để người ta nhớ đến tên anh.

Ronaldo nhảy múa Cristiano Ronaldo có màn ăn mừng cuồng nhiệt khi Al Nassr thắng Al Ahli 2-0 thuộc vòng 30 Saudi Pro League hôm 30/4.