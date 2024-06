Thị trường ôtô Việt vẫn đang ngập tràn ưu đãi giảm giá

Các chương trình ưu đãi, khuyến mại được nhiều hãng xe triển khai giúp thị trường ôtô Việt Nam trở nên sôi động trước thềm thông tin sắp giảm phí trước bạ cho xe lắp ráp.

Honda CR-V là một trong số các mẫu xe được hãng áp dụng ưu đãi phí trước bạ. Ảnh: HVN.

Sau giai đoạn đầu năm tương đối khó khăn, thị trường ôtô Việt Nam đã bắt đầu ghi nhận những chuyển biến tích cực trong các tháng gần đây. Chính sách ưu đãi phí trước bạ được cho là sẽ sớm có hiệu lực từ giữa năm cũng có thể trở thành yếu tố giúp vực dậy sức mua của thị trường.

Ở thời điểm hiện tại, các hãng xe có mặt tại thị trường Việt Nam đã chủ động tung ra các chương trình khuyến mại dưới nhiều hình thức khác nhau để kích thích sức mua, gia tăng doanh số. Trong số này, có mẫu xe vừa ra mắt cũng được khuyến mại với giá trị hàng chục triệu đồng.

Subaru giảm ưu đãi

Mẫu SUV cỡ C Subaru Forester thường được nhắc đến như là một trong những cái tên hưởng ưu đãi cao nhất thị trường xe Việt. Mức ưu đãi cao nhất 250 triệu đồng từng được Subaru áp dụng cho phiên bản i-S EyeSight màu xanh rêu pha lê sản xuất trong năm 2023 kèm theo một số quà tặng khác.

Tuy nhiên trong tháng 6, hãng xe Nhật Bản đã điều chỉnh mức ưu đãi dành cho dòng SUV cỡ C đang nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Cụ thể, Subaru Forester phiên bản i-S EyeSight có số VIN 2024 đang được hưởng ưu đãi với giá trị quy đổi tiền mặt 160 triệu đồng. Sau ưu đãi, Subaru Forester i-S EyeSight hiện có giá 1,039 tỷ đồng .

Với các phiên bản i-L EyeSight và i-L của Subaru Forester, giá trị ưu đãi tương ứng lần lượt là 130 triệu đồng và 70 triệu đồng. Sau khi trừ giá trị khuyến mại quy đổi, Subaru Forester i-L EyeSight VIN 2024 hiện có giá 969 triệu đồng, còn phiên bản i-L sản xuất cùng năm có giá 899 triệu đồng.

Subaru Forester giảm ưu đãi trong tháng 6. Ảnh: Subaru.

Subaru Forester tại Việt Nam nói riêng và thị trường Đông Nam Á nói chung đang trải qua những giai đoạn cuối cùng còn được lắp ráp tại nhà máy ở Thái Lan. Thông tin từ hãng xe Nhật Bản cho hay Subaru sẽ giảm dần cho đến khi ngừng hẳn hoạt động lắp ráp xe Subaru tại xứ sở chùa vàng.

Kể từ năm 2025 trở đi, toàn bộ thị trường Đông Nam Á bao gồm Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Campuchia sẽ chuyển sang mô hình kinh doanh xe Subaru nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Sự thay đổi này khiến không ít khách hàng quan ngại về khả năng tăng giá xe Subaru Forester tại thị trường Việt Nam, bởi mức thuế nhập khẩu ôtô từ Nhật Bản hiện không được ưu đãi như khi nhập khẩu từ các thị trường Đông Nam Á.

Hiện, Subaru Forester có 3 phiên bản tại thị trường Việt Nam, giá niêm yết từ 969 triệu đến 1,199 tỷ đồng .

Ôtô Honda "đón đầu" ưu đãi phí trước bạ

Khuyến mại theo hình thức hỗ trợ phí trước bạ là chương trình quen thuộc thường xuyên được Honda triển khai cho các sản phẩm ôtô của mình tại thị trường Việt Nam, bất kể đó là xe lắp ráp hay nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài.

Trong tháng 6, Honda tiếp tục áp dụng ưu đãi 50% phí trước bạ dành cho các mẫu ôtô được ưa chuộng của hãng tại thị trường xe Việt, bao gồm Honda City và Honda CR-V.

Cụ thể, toàn bộ phiên bản Honda City đang được áp dụng ưu đãi 50% phí trước bạ khi khách hàng mua xe trong tháng 6. Với giá niêm yết từ 559 triệu đến 609 triệu đồng, giá trị ưu đãi dành cho mẫu sedan cỡ B tương đương khoảng 28-30 triệu đồng tùy phiên bản mà khách hàng chọn lựa.

Toàn bộ phiên bản Honda City được áp dụng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Ảnh: Bối Hạ.

Với Honda CR-V, chương trình hỗ trợ 50% phí trước bạ chỉ áp dụng cho các xe phiên bản G và L, tương đương giá trị ưu đãi 55,5-58 triệu đồng do chỉ tính theo mức lệ phí trước bạ 10%. Các phiên bản này của Honda CR-V cũng như dòng xe Honda City vốn là xe lắp ráp trong nước, do đó nhiều khả năng chương trình hỗ trợ phí trước bạ do Honda triển khai sẽ sớm kết thúc.

Bên cạnh khoản hỗ trợ phí trước bạ nói trên, khách hàng mua xe Honda City và Honda CR-V các phiên bản G và L trong tháng 6 còn được tặng một năm bảo hiểm thân vỏ khi mua xe, kèm theo một số quà tặng khác từ đại lý.

Cũng trong tháng 6, khách hàng mua Honda Accord sẽ tiếp tục được tặng tiền mặt 220 triệu đồng khi mua xe, bên cạnh một số quà tặng do đại lý cung cấp. Mẫu sedan nhập Thái này vẫn chưa tìm được chỗ đứng vững chắc tại thị trường Việt khi sau 4 tháng đầu năm, doanh số của Honda Accord dừng lại ở mức khá khiêm tốn 36 xe.

Trong khi đó, Honda City đang là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Honda tại thị trường Việt Nam với 2.570 xe. Nhờ sở hữu doanh số 2.090 xe, SUV cỡ B Honda HR-V bất ngờ vượt qua Honda CR-V để trở thành mẫu xe bán chạy thứ nhì trong dải sản phẩm ôtô thương hiệu Honda. Trong cùng kỳ, Honda CR-V thu về doanh số 1.706 xe, trong đó có đến 828 xe thuộc phiên bản e:HEV RS sử dụng động cơ hybrid.

"Tân binh" cũng lập tức có ưu đãi

Thị trường xe Việt nửa đầu năm 2024 đã chào đón không ít "tân binh" gia nhập, trong đó có Mitsubishi Xforce cùng với Hyundai Accent thế hệ mới.

Với Mitsubishi Xforce, khách hàng sẽ được tặng một năm bảo hiểm vật chất, gói bảo dưỡng miễn phí một năm hoặc gói hỗ trợ lãi vay tùy phiên bản. Hiện, Mitsubishi Xforce vẫn tạm thời chỉ có 3 phiên bản trên thị trường xe Việt, giá niêm yết từ 599 triệu đến 680 triệu đồng. Phiên bản Ultimate với gói công nghệ ADAS đầy đủ chưa được hãng xe Nhật Bản công bố giá bán.

Chương trình khuyến mại do Mitsubishi triển khai tại Việt Nam trong tháng 6 còn áp dụng với Xpander, Outlander, Triton, Pajero Sport và Attrage. Mức ưu đãi dành cho các mẫu xe này có thể lên đến tương đương 100% phí trước bạ tùy dòng xe và phiên bản. Ngoài ra, khách hàng mua xe Mitsubishi trong tháng 6 còn được tặng anten vây cá, camera lùi, camera 360 độ, gói bảo hiểm vật chất hoặc gói bảo dưỡng miễn phí tùy dòng xe và phiên bản.

Mitsubishi Xforce cũng có ưu đãi trong tháng 6. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Trong khi đó, Hyundai Accent 2024 dù chưa được áp dụng khuyến mại nhưng sự có mặt của thế hệ mới đã giúp các xe Accent đời cũ "hưởng lợi" nhờ chương trình ưu đãi khá hấp dẫn từ hãng xe và đại lý.

Theo tìm hiểu của Tri thức - Znews, các xe Hyundai Accent thế hệ cũ đang được đại lý tích cực giải phóng hàng tồn thông qua chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương giá trị quy đổi tối đa 54 triệu đồng. Ngoài ra, TC Motor cũng mang đến cho khách hàng quan tâm Hyundai Accent 2023 một trong 2 gói ưu đãi, trong đó có lựa chọn hỗ trợ tài chính lên đến 50% lệ phí trước bạ.

Chương trình ưu đãi của TC Motor còn áp dụng cho Hyundai Custin, Hyundai Elantra, Hyundai Venue cùng với Hyundai Grand i10. Trong khi đó, Hyundai Santa Fe các phiên bản đang được hưởng ưu đãi tiền mặt với giá trị tối thiểu 70 triệu đồng và cao nhất đến 100 triệu đồng dành cho biến thể sử dụng động cơ hybrid.

MPV Nhật nhiều khuyến mại

Phân khúc MPV cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam đang chứng kiến sự áp đảo của ôtô thương hiệu Nhật Bản, cả về số lượng thành viên lẫn doanh số đạt được qua từng giai đoạn.

Bên cạnh Mitsubishi Xpander đang được hưởng ưu đãi tương đương 50% phí trước bạ kèm camera lùi hoặc camera 360 độ như đã đề cập ở trên, các đối thủ đồng hương trong phân khúc MPV bình dân cũng đang được hãng xe triển khai chương trình khuyến mại trong tháng 6.

Suzuki XL7 đang là cái tên bán tốt thứ nhì phân khúc MPV bình dân tại Việt Nam với doanh số 1.737 xe, xếp sau lượng tiêu thụ 4.771 xe mà Mitsubishi Xpander sở hữu. Trong tháng 6, mẫu MPV cỡ nhỏ thương hiệu Suzuki đang được triển khai ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua xe với giá trị khuyến mại quy đổi ở mức 30 triệu đồng. Sau ưu đãi, Suzuki XL7 hiện có giá 570 triệu đồng.

Suzuki XL7 đang tạm thời là MPV bình dân bán tốt thứ nhì thị trường xe Việt. Ảnh: Bối Hạ.

Với Suzuki Ertiga Hybrid, cả phiên bản số sàn lẫn phiên bản số tự động đều được áp dụng khuyến mại theo hình thức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, đi kèm gói vay ưu đãi lãi suất và phiếu nhiên liệu. Tổng giá trị ưu đãi có thể được quy đổi thành tiền mặt ở mức 89 triệu đồng giúp Suzuki Ertiga Hybrid hiện có giá bán 449-519 triệu đồng ở đại lý.

Trong khi đó, Toyota Việt Nam nối dài chương trình ưu đãi dành cho bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio sang tháng 6. Khách hàng Việt mua xe trong giai đoạn từ ngày 1/6 đến hết ngày 30/6 sẽ được hưởng gói vay ưu đãi lãi suất trong 12 tháng hoặc một năm bảo hiểm gói vàng của Toyota.

Toyota Vios cũng nằm trong diện ưu đãi của Toyota Việt Nam trong tháng 6 với gói vay ưu đãi lãi suất kéo dài 6 tháng. Mẫu sedan cỡ B của Toyota hiện có giá niêm yết 458-545 triệu đồng sau đợt điều chỉnh gần nhất.

Tương tự, Suzuki Swift cùng với Suzuki Ciaz cũng nằm trong nhóm hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ được Suzuki triển khai trong tháng 6. Giá trị ưu đãi với Suzuki Swift là 30 triệu đồng, còn mẫu sedan cỡ B nhập Thái Suzuki Ciaz có giá trị ưu đãi tương đương 45 triệu đồng. Theo Việt Nam Suzuki, tất cả ưu đãi ôtô trong tháng 6 đều có thể quy đổi thành tiền mặt.