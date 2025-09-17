Thị trường căn hộ phục hồi, lượng giao dịch tăng đột biến

Phân khúc căn hộ ở khu vực phía Nam ghi nhận lượng tiêu thụ trong tháng 8 đạt gần 4.400 căn, gấp 5,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tiêu thụ trên nguồn cung sơ cấp đạt 35%, cho thấy niềm tin của người mua nhà đang dần quay trở lại.

Sức mua khởi sắc

Theo báo cáo của DKRA Group, thị trường bất động sản TP.HCM và các tỉnh lân cận phía Nam trong tháng 8/2025 ghi nhận nhiều tín hiệu phục hồi rõ rệt, với sức cầu và lượng giao dịch tăng đột biến.

Cụ thể, nguồn cung sơ cấp tăng 3% so với cùng kỳ, với tổng nguồn cung khoảng 12.000 căn, trong đó nguồn cung mới gần 3.000 căn. DKRA Group đánh giá sức cầu chung vẫn khởi sắc, nhưng thị trường tiếp tục lệch pha phân khúc, khi căn hộ hạng A chiếm gần 42% nguồn cung tại TP.HCM, trong khi hạng B, C dẫn dắt nguồn cung tại các vùng ven và tỉnh lân cận.

Giá sơ cấp tăng 2-6% so với tháng 7. Mức giá tại TP.HCM dao động từ 37- 493 triệu đồng/m2, Tây Ninh 28-57 triệu đồng/m2, Đồng Nai 33-41 triệu đồng/m2. Ngay cả ở các khu vực sát TP.HCM như Dĩ An, Thuận An (Bình Dương cũ), giá chung cư đã tăng từ 32-40 triệu đồng/m2 trong quý I/2025 lên 35-50 triệu đồng/m2 sau ngày 1/7. Tại Nhà Bè, Bình Chánh, giá nhích lên 55-70 triệu đồng/m2, Bến Lức (Long An cũ, nay thuộc Tây Ninh) từ 26-30 triệu đồng/m2 lên 35-60 triệu đồng/m2.

TP.HCM tiếp tục khẳng định vị thế dẫn dắt khi chiếm đến 96% tổng nguồn cung căn hộ toàn khu vực. Sức cầu phục hồi mạnh mẽ đã giúp lượng giao dịch thành công tại TP.HCM tăng gấp 5,1 lần so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ các dự án có pháp lý hoàn thiện, tiến độ xây dựng đảm bảo và kết nối thuận tiện về trung tâm.

Giá tăng

Ở phân khúc nhà phố biệt thự, nguồn cung và lượng tiêu thụ sơ cấp của thị trường ghi nhận nhiều cải thiện tích cực với mức tăng lần lượt là 13% và gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm 2024. Nguồn cung mới có sự phục hồi đáng kể so với cùng kỳ năm 2024 và chiếm khoảng 10% trên tổng cung sơ cấp. Trong đó TP.HCM và Tây Ninh dẫn dắt nguồn cung mới của thị trường.

Khu vực TP.HCM dẫn đầu thị trường khi chiếm khoảng 42% tỷ trọng cung sơ cấp và 58% tổng lượng tiêu thụ. Trong đó, nhóm sản phẩm có mức giá trung bình khoảng 10 tỷ đồng /căn chủ lực thanh khoản thị trường.

Tỷ lệ hấp thụ sản phẩm bất động sản thời điểm hiện tại chỉ bằng khoảng 60% giai đoạn từ năm 2019 trở về trước.

Mặt bằng giá sơ cấp tăng nhẹ so với tháng trước và tiếp tục neo cao do tác động của các loại chi phí đầu vào. Các chính sách chiết khấu, hỗ trợ thanh toán, vay vốn ngân hàng... được các chủ đầu tư duy trì áp dụng nhằm kích cầu thanh khoản.

Ở thị trường thứ cấp, ghi nhận mặt bằng giá đi ngang so với tháng trước. Nhóm các sản phẩm thuộc tổ hợp các khu đô thị, đa dạng tiện ích nội ngoại khu, mang tính thương mại cao, pháp lý hoàn thiện... thu hút nhiều sự quan tâm của khách hàng.

Ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc DKRA Group nhận định, trước đây người mua bất động sản chủ yếu để đầu tư (thường chiếm tỷ lệ khoảng 70%). Hiện nay, khẩu vị của người tiêu dùng đã chuyển dần sang những sản phẩm có nhu cầu ở thật, bởi dòng sản phẩm này luôn có tính thanh khoản cao, mức giá phù hợp, tập trung khu vực đông dân cư, đầy đủ tiện ích.

Tỷ lệ hấp thụ sản phẩm bất động sản thời điểm hiện tại chỉ bằng khoảng 60% giai đoạn từ năm 2019 trở về trước. Tuy nhiên, ông Thắng nhìn nhận ở góc độ tích cực, nếu tiếp tục đà tăng như hiện nay thì thị trường quay lại thời hoàng kim (2017- 2019) là hoàn toàn khả thi.