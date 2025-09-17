Giá nhà Hà Nội bỏ xa thu nhập

Trong khi thu nhập bình quân đầu người 10 năm qua chỉ tăng từ 4,1 triệu đồng/tháng lên 8,3 triệu đồng/tháng thì giá mỗi m2 căn hộ biến động từ 25 triệu đồng lên hơn 75 triệu đồng.

Giá chung cư Hà Nội không ngừng tăng, gấp hơn 3 lần trong 10 năm qua. Ảnh: Thế Bằng.

Theo dữ liệu nghiên cứu của Viện nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), trong 10 năm qua, tốc độ tăng giá căn hộ tại Hà Nội đã bỏ xa mức tăng thu nhập của người dân. Nếu như năm 2014, thu nhập bình quân đầu người tại Thủ đô khoảng 4,1 triệu đồng/tháng thì đến nay đã đạt hơn 8,3 triệu đồng, tức tăng gấp đôi. Tuy nhiên, giá chung cư trung bình trong cùng giai đoạn lại tăng từ 25 triệu đồng/m2 lên hơn 75 triệu đồng/m2, tương đương gấp 3 lần.

Khoảng cách giữa giá nhà và thu nhập kéo dài khiến khả năng mua nhà của người dân ngày càng mong manh. Một căn hộ 70 m2 có giá khoảng 1,7 tỷ đồng vào năm 2014, khi ấy một hộ gia đình trung bình cần 18 năm tích lũy toàn bộ thu nhập mới đủ tiền mua. Đến nay, căn hộ tương tự có giá hơn 5 tỷ đồng , thời gian tích lũy đã kéo dài lên gần 30 năm. Nếu chỉ dành 1/3 thu nhập để trả tiền nhà, quãng thời gian này có thể lên tới 70-80 năm.

Ngay cả ngành có thu nhập thuộc nhóm cao nhất trong xã hội như ngân hàng, cũng không theo kịp tốc độ tăng giá nhà. Năm 2014, mức lương bình quân cao nhất trong hệ thống ngân hàng đạt 22,5 triệu đồng/tháng. Đến giữa năm 2025, con số này đã tăng lên 55,44 triệu đồng/tháng - tăng gấp 2 lần sau hơn một thập kỷ.

Trong khi đó, giá căn hộ chung cư tại các đô thị lớn lại tăng hơn 3 lần trong cùng kỳ. Hiện tại, một gia đình có hai vợ chồng cùng làm ngân hàng, nếu không dùng gì đến tiền thì chỉ cần khoảng 3,5 năm để mua một căn hộ. Tuy nhiên, để đảm bảo chi tiêu theo nguyên tắc chi phí nhà ở không vượt quá 1/3 thu nhập, thời gian tích lũy sẽ kéo dài tới khoảng 10 năm. Trên thực tế, số năm tích lũy để có thể mua nhà còn cao hơn do giá nhà luôn tăng nhanh hơn thu nhập.

Khảo sát của các đơn vị nghiên cứu thị trường khác cũng cho thấy giá căn căn hộ đang tăng theo hướng "vô lý", bất bình thường, phân khúc bình dân gần như biến mất trên thị trường Hà Nội. Nguồn cung mới hầu hết thuộc nhóm trung cấp, cao cấp với giá ngày càng cao. Tình trạng này khiến người dân phải tìm đến giải pháp thuê dài hạn hoặc mua nhà ở vùng ven, chấp nhận quãng đường đi lại xa và tiện ích kém hơn.

Giới chuyên gia cho rằng nguyên nhân giá nhà tăng phi mã đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng. Quỹ đất trung tâm ngày càng hạn hẹp, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và vật liệu xây dựng leo thang, cùng với việc chủ đầu tư tập trung vào phân khúc cao cấp để tối đa hóa lợi nhuận.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản, cho rằng khi tốc độ tăng giá nhà vượt quá khả năng chi trả của đại bộ phận dân cư, thị trường có thể rơi vào tình trạng bong bóng. Người có sẵn tài sản hoặc được hỗ trợ từ gia đình vẫn tiếp tục đầu tư, trong khi người trẻ đi lên bằng sức lao động bị loại khỏi cuộc chơi. Nếu không có biện pháp kịp thời nhằm cân đối cung cầu, khuyến khích phát triển nhà ở xã hội và nhà giá hợp lý, tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận nhà ở sẽ ngày càng trầm trọng.

Các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh này, chính sách tín dụng ưu đãi cho người mua nhà lần đầu, cùng với việc phát triển các dự án nhà ở vừa túi tiền, cần được xem là nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, việc kiểm soát chi phí đầu vào, từ đất đai đến thủ tục, cũng là giải pháp quan trọng để hạ nhiệt giá bán.