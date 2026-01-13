Thi thể người đàn ông xăm trổ trôi trên sông Sài Gòn

Thi thể được phát hiện trôi trên sông Sài Gòn, đoạn gần cầu Phú Long. Nạn nhân mặc quần jean, áo đen, tóc ngắn, toàn thân xăm trổ...

Ngày 13/1, công an phường Lái Thiêu (TP.HCM) cho biết đang tìm thân nhân cho nạn nhân vừa được phát hiện trên sông Sài Gòn.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nam giới và đặc điểm nhận dạng nạn nhân (ảnh nhỏ).

Trước đó, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trôi trên sông Sài Gòn, đoạn gần cầu Phú Long thuộc phường Lái Thiêu nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, công an địa phương nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tại hiện trường, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra và chờ người thân đến làm thủ tục tiếp nhận bàn giao.

Đặc điểm nhận dạng là nạn nhân mặc quần jean, áo đen, tóc ngắn, có hình xăm toàn thân. Công an phường Lái Thiêu đề nghị người dân ai có người thân mất tích với những đặc điểm như trên, liên hệ cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết.