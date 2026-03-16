Cứu 5 người kẹt trong nhà cháy ở trung tâm TP.HCM

Khoảng 3h35 cùng ngày, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) nhận tin báo cháy tại nhà số 77 đường Yersin. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị nhanh chóng điều động lực lượng và phương tiện chuyên dụng đến hiện trường triển khai chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.
|
Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường.
Khi lực lượng chức năng tiếp cận, đám cháy bùng phát tại khu vực tầng 1 của căn nhà, khói và khí độc bao trùm bên trong khiến nhiều người bị mắc kẹt ở các tầng phía trên không thể tự thoát ra ngoài.
Trước tình huống khẩn cấp, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tổ chức trinh sát, tìm kiếm nạn nhân và triển khai phương án cứu hộ. Lực lượng chức năng đã kịp thời đưa 5 người ra ngoài an toàn, trong đó 3 trẻ em được giải cứu bằng xe thang chuyên dụng.
|
Cảnh sát chữa cháy dùng xe thang đưa người ra khỏi hiện trường.
Song song với công tác cứu nạn, các mũi lăng chữa cháy được triển khai để khống chế ngọn lửa. Sau thời gian ngắn, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không cháy lan sang các khu vực lân cận.
Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
