Xe máy va chạm xe tải, một người tử vong

  • Thứ hai, 16/3/2026 10:59 (GMT+7)
Khoảng 8h50 sáng 16/3, khu vực ngã ba đường Phạm Hùng dẫn vào Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa một xe tải và xe máy, khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu từ người dân có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, xe tải và xe máy lưu thông qua khu vực ngã ba thì bất ngờ xảy ra va chạm mạnh. Cú va chạm khiến người điều khiển xe máy ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Nơi xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ khu vực xảy ra tai nạn, đồng thời tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông nhằm tránh ùn tắc trên tuyến đường Phạm Hùng và khu vực lối vào Đại lộ Thăng Long.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng trong một khoảng thời gian do nhiều phương tiện di chuyển chậm khi đi qua hiện trường.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn và danh tính nạn nhân đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Danh tính người đi Range Rover chọc thủng lốp xe máy

Cơ quan Công an đã làm rõ tài xế ôtô có hành vi dùng vật sắc nhọn chọc thủng lốp xe máy ở ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ (Yên Hòa, Hà Nội) là Đ.M.D (SN 1992, trú tại Chân Mộng, Phú Thọ).

00:00 14/3/2026

Tài xế dừng xe để ngủ trên cao tốc

Cảnh sát Giao thông vừa xử phạt một tài xế dừng ôtô trên dải dừng khẩn cấp cao Phan Thiết - Vĩnh Hảo tốc để ngủ.

16:49 13/3/2026

Hai mặt của đô thị

Quá trình phát triển, sáng tạo và những góc khuất của đô thị ngày nay đã hiện rõ trong Metropolis. Theo tác giả, ​​mỗi mét vuông của đô thị chính là sự tương tác giữa môi trường, kiến trúc với cư dân sinh sống bên trong. Tác giả chỉ ra rằng đô thị là một thực thể biến đổi sống động, có khả năng vừa định hình lối sống, tư tưởng của các cư dân bên trong nó, lại vừa có thể thách thức các giá trị và hiểu biết của con người.

Văn Ngân/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Đọc tiếp

    Nhieu noi o Nam Bo mua trai mua ky luc hinh anh

    Nhiều nơi ở Nam Bộ mưa trái mùa kỷ lục

    2 giờ trước 11:12 16/3/2026

    0

    Ngày 27/2, một trận mưa rất lớn trút xuống khu vực Bạc Liêu của tỉnh Cà Mau với lượng mưa trên 100 mm, vượt gấp hai lần kỷ lục mưa trái mùa được thiết lập vào 10 năm trước ở đây.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

