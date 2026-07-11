Thêm một hệ thống cửa hàng kim cương tạm ngừng hoạt động

Giữa lúc thị trường kim cương đối mặt nhiều biến động, Kim cương Ngọc Châu Âu thông báo tạm ngừng hoạt động cửa hàng trong 2 tuần để tái cơ cấu hoạt động.

Kim Cương Ngọc Châu Âu thông báo dừng hoạt động trong 2 tuần. Ảnh: NCA.

Trên fanpage chính thức, Kim cương Ngọc Châu Âu cho biết sẽ tạm ngưng hoạt động cửa hàng từ ngày 11/7 đến 24/7. Theo doanh nghiệp, quyết định được đưa ra sau khi thị trường xuất hiện nhiều biến động, trong khi công ty cần thêm thời gian để rà soát và hoàn thiện hệ thống vận hành.

"Thời gian vừa qua, trước những biến động của thị trường, dù tập thể Ngọc Châu Âu đã luôn nỗ lực duy trì hoạt động và phục vụ quý khách một cách tốt nhất, chúng tôi nhận thấy cần có một khoảng thời gian ngắn để sắp xếp lại công tác nội bộ, hệ thống vận hành và hoàn thiện quy trình hoạt động để mang đến chất lượng dịch vụ tốt hơn", thông báo nêu.

Doanh nghiệp cho biết mọi vấn đề phát sinh trong thời gian tạm ngừng sẽ được tiếp nhận và xử lý sau khi cửa hàng hoạt động trở lại vào ngày 25/7.

Kim Cương Ngọc Châu Âu được thành lập từ năm 2007 tại TP.HCM bởi bà Hoàng Thị Thanh Nga. Thương hiệu này được biết đến với các sản phẩm kim cương thiên nhiên, trang sức vàng bạc và kim cương nhân tạo. Hiện, hệ thống có 2 cửa hàng tại phường Chợ Quán và phường Tân Hòa, TP.HCM.

Trước Kim Cương Ngọc Châu Âu, không ít doanh nghiệp trong ngành cũng đã tạm dừng hoạt động để rà soát và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh như Thực Lan Diamond, Long Ngọc Luxury, Kim Hồng, Kim Lý...

Động thái tạm ngừng hoạt động của các thương hiệu nói trên diễn ra trong bối cảnh thị trường kim cương toàn cầu và trong nước vẫn đang trải qua giai đoạn nhiều biến động. Giá kim cương thiên nhiên chịu áp lực giảm do nhu cầu tiêu dùng hàng xa xỉ suy yếu tại một số thị trường lớn, trong khi sự phát triển mạnh của kim cương nuôi cấy trong phòng thí nghiệm (lab-grown diamond) làm gia tăng cạnh tranh và thay đổi hành vi tiêu dùng.

Trong nước, ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và vật chứng phục vụ điều tra. Đáng chú ý, trong số các bị can có ông Đặng Ngọc Thảo, sinh năm 1974, trú tại phường Bình Thạnh (TP.HCM), nguyên Giám đốc P-Lab - đơn vị giám định do PNJ sở hữu.

Trong các phát biểu gần đây, ban lãnh đạo PNJ đều khẳng định doanh nghiệp không liên quan đến vụ buôn lậu, toàn bộ sản phẩm bán tại hệ thống đều có nguồn gốc hợp pháp và P-Lab không thực hiện hoạt động mua bán kim cương. Dù vậy, niềm tin của nhà đầu tư và người tiêu dùng vẫn bị tác động, kéo theo cổ phiếu PNJ giảm mạnh trong nhiều phiên và một số quỹ đầu tư hạ tỷ trọng nắm giữ.

Trước đó, từ cuối tháng 5, một người dùng livestream trên mạng xã hội cho biết khi kiểm tra thông tin giao dịch trên thị trường quốc tế thì phát hiện viên kim cương đã mua tại tiệm vàng Kim Lý - một thương hiệu lâu năm tại TP.HCM không khớp với mã số định danh được cung cấp.

Ngay sau khi xuất hiện thông tin trên, tiệm vàng Kim Lý cho biết nếu khách hàng nghi ngờ có thể mang sản phẩm đi kiểm định tại các đơn vị chức năng, cửa hàng sẽ hoàn lại chi phí kiểm định. Đồng thời, nếu khách hàng muốn bán lại, Kim Lý cam kết thu mua theo giá trên hóa đơn, chỉ chênh lệch khoảng 5-10%.

Dù vậy, làn sóng lo ngại vẫn lan rộng. Nhiều khách hàng đồng loạt mang kim cương đến bán lại. Những ngày đầu, Kim Lý vẫn nhận thu mua nhưng khi lượng khách tăng đột biến, doanh nghiệp thừa nhận không còn đủ dòng tiền để tiếp tục thu mua.

Từ sự cố của Kim Lý, tâm lý hoang mang nhanh chóng lan sang toàn bộ thị trường kim cương tại TP.HCM. Khách hàng của nhiều thương hiệu khác cũng đồng loạt mang sản phẩm đến yêu cầu thu đổi, khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng mất cân đối thanh khoản. Sau đó, loạt cửa hàng như Long Ngọc Luxury, Helia, PJA, Tâm Luxury... phải tạm đóng cửa hoặc tạm dừng chính sách thu mua lại để xử lý khủng hoảng.