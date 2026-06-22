Thêm một 'đại gia' muốn bán xe điện Trung Quốc ở Việt Nam

Kita Group vừa bắt tay hãng xe Trung Quốc Chery để sản xuất, phân phối xe điện thương mại tại Việt Nam, dự kiến đưa 1.000 xe đầu tiên ra thị trường vào cuối năm 2026.

Công ty CP Tập đoàn Kita Group vừa ký kết đơn hàng đầu tiên với Chery Commercial Vehicle (Trung Quốc) nhằm tham gia sản xuất và phân phối độc quyền một số dòng xe thương mại chạy điện của hãng xe Trung Quốc tại thị trường Việt Nam. Các sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics, thương mại điện tử, chuyển phát, bán lẻ và vận hành đô thị.

Kế hoạch của hai bên là đưa lô 1.000 xe điện thương mại đầu tiên ra thị trường vào cuối năm 2026.

Trước Chery, thị trường Việt Nam đã ghi nhận sự hiện diện của nhiều thương hiệu ôtô điện Trung Quốc như BYD, Wuling, MG hay Geely thông qua hoạt động nhập khẩu, phân phối hoặc liên doanh sản xuất.

Chery hiện là một trong những nhà sản xuất ôtô lớn của Trung Quốc và nhiều năm liền dẫn đầu về xuất khẩu ôtô của nước này.

Theo số liệu doanh nghiệp công bố, tháng 4 năm nay, Chery Commercial Vehicle bán được 10.384 xe, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước và lần đầu vượt mốc 10.000 xe trong một tháng. Doanh số xuất khẩu của hãng đạt 2.862 chiếc, tăng 323%, trong khi doanh số xe tải hạng nặng năng lượng mới đạt 1.083 chiếc, gấp đôi cùng kỳ. Doanh nghiệp cho biết phân khúc này đã duy trì mức tăng trưởng trên 100% trong 7 tháng liên tiếp.

Về phía đối tác Việt Nam, Kita Group được thành lập năm 2014, hoạt động chính trong lĩnh vực phát triển bất động sản. Doanh nghiệp do ông Nguyễn Duy Kiên và bà Đặng Thị Thùy Trang sáng lập, hiện sở hữu hệ sinh thái gồm KITA Land, KITA Invest, KITA Cons, KITA Link. Theo giới thiệu, doanh nghiệp đang đầu tư và phát triển nhiều dự án trên quỹ đất khoảng 2.000 ha tại Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng và một số địa phương khác.