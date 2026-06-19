Thêm một 'đại gia' Việt Nam muốn làm xe điện

Tập đoàn Xuân Thiện của ông Nguyễn Văn Thiện có kế hoạch đầu tư nhà máy sản xuất ôtô tải và máy công trình chạy điện tại Ninh Bình, dự kiến có xe mẫu đầu tiên vào quý I/2027.

Ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch HĐQT Xuân Thiện Group. Ảnh: XT.

Tập đoàn Xuân Thiện, doanh nghiệp của doanh nhân Nguyễn Văn Thiện (tức bầu Thiện) - vừa có đề xuất với Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình dự án đầu tư nhà máy sản xuất ôtô tải điện và máy công trình chạy điện tại Khu kinh tế Ninh Cơ, xã Nghĩa Lâm.

Theo đề xuất, dự án được quy hoạch trên diện tích gần 57 ha. Giai đoạn I có công suất thiết kế khoảng 30.000 xe và máy công trình chạy điện mỗi năm, gồm 3 dây chuyền sản xuất.

Trong đó, dây chuyền thứ nhất lắp ráp các dòng xe đầu kéo, xe tải thùng, xe ben, xe bồn chở bê tông và xe tải hạng nặng với công suất 18.000 xe mỗi năm. Dây chuyền thứ hai sản xuất và lắp ráp xe tải mỏ tải trọng tới 200 tấn, xúc lật bánh lốp, máy đào bánh lốp, xe nâng và xe lu, công suất 10.000 sản phẩm mỗi năm. Dây chuyền thứ ba sản xuất, lắp ráp các dòng máy công trình bánh xích cỡ lớn như máy đào bánh xích, xe nâng, với công suất 2.000 sản phẩm mỗi năm.

Theo kế hoạch của doanh nghiệp, sản phẩm mẫu đầu tiên dự kiến được hoàn thiện vào quý I/2027.

Ở giai đoạn II, Xuân Thiện dự kiến nâng tỷ lệ nội địa hóa và mở rộng công suất nhà máy lên 200.000 xe, máy mỗi năm.

Trong giai đoạn đầu, xe tải và máy công trình điện do nhà máy sản xuất sẽ phục vụ nhu cầu nội bộ tại các đại công trường, tổ hợp thép xanh, mỏ khai khoáng và nhà máy xi măng của tập đoàn, trước khi cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đáng chú ý, dự án nhà máy này cũng dự kiến được đặt cạnh tổ hợp thép Xuân Thiện, giúp doanh nghiệp chủ động nguồn thép chế tạo, tối ưu chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh..

Phía Tập đoàn Xuân Thiện cho biết, việc đầu tư nhà máy sản xuất phương tiện giao thông và thiết bị cơ giới sử dụng điện 100% phù hợp với chiến lược phát triển xanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp kỳ vọng dự án sẽ trở thành động lực công nghiệp mới của Ninh Bình, qua đó tạo hàng nghìn việc làm, đóng góp cho ngân sách địa phương.

Trước đó, Xuân Thiện đã khởi công tổ hợp nhà máy Thép xanh Xuân Thiện Nam Định vào giữa năm 2025, với tổng vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng . Tổ hợp này có quy mô hơn 400 ha và công suất thiết kế 9,5 triệu tấn thép/năm.

Khi đi vào vận hành đầy đủ, dự án sẽ đóng góp khoảng 20.000 tỷ đồng ngân sách mỗi năm, đồng thời tạo việc làm cho hơn 21.000 lao động.

Tập đoàn Xuân Thiện hoạt động chính trong lĩnh vực năng lượng, vật liệu xây dựng và nông nghiệp công nghệ cao, là doanh nghiệp gắn liền với tên tuổi đại gia Nguyễn Văn Thiện, hay bầu Thiện. Đây là doanh nhân thế hệ 2 của nhà sáng lập Công ty Xây dựng Xuân Thành - ông Nguyễn Xuân Thành (sinh năm 1950).

Ông Thiện đồng thời là anh trai ông Nguyễn Đức Thụy (sinh năm 1976), hiện là Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank.

Trong vài năm gần đây, Xuân Thiện nổi lên cùng Câu lạc bộ bóng đá Nam Định - một đội bóng nổi tiếng có lượng cổ động viên đông và cuồng nhiệt bậc nhất của Việt Nam.