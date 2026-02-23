Thêm đại gia 'nhảy' vào thị trường bạc miếng

Tập đoàn DOJI vừa gia nhập thị trường bạc miếng từ cuối tháng 2, bổ sung nguồn cung trong bối cảnh nhu cầu tích lũy kim loại trắng ngày một gia tăng.

2 sản phẩm bạc 1 lượng và 5 lượng mới ra mắt của Tập đoàn DOJI. Ảnh: DOJI.

Thị trường bạc miếng, bạc thỏi trong nước vừa ghi nhận thêm nguồn cung mới khi Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI thông báo tham gia phân khúc bạc miếng từ ngày 24/2 (mùng 8 tháng Giêng). Đây được xem là động thái đáng chú ý trong bối cảnh thị trường kim loại trắng còn hạn chế về sản phẩm tiêu chuẩn.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, các sản phẩm bạc đầu tiên được phát hành với quy cách 1 lượng (Ngân Bảo Hà) và 5 lượng (Ngân Bảo Lâm), hướng tới nhu cầu tích lũy ở nhiều quy mô khác nhau. Sản phẩm được phân phối tại một số điểm bán ở Hà Nội, TP.HCM và dự kiến mở rộng ra các thành phố lớn khác.

Bên cạnh kênh bán trực tiếp, doanh nghiệp cũng triển khai giao dịch qua nền tảng số.

Việc một doanh nghiệp kinh doanh vàng, trang sức lớn như DOJI tham gia thị trường bạc miếng, bạc thỏi được kỳ vọng góp phần tăng nguồn cung bạc vật chất, đồng thời cải thiện tính minh bạch về giá và khả năng tiếp cận của người mua.

Tuy vậy, quy mô thị trường bạc trong nước hiện vẫn khá khiêm tốn so với vàng và đang trong giai đoạn phát triển ban đầu.

Ở góc độ thị trường, bạc thời gian gần đây thu hút sự quan tâm nhờ vai trò vừa là kim loại quý vừa là nguyên liệu trong nhiều ngành công nghiệp như năng lượng tái tạo, điện tử. Nhu cầu từ các lĩnh vực này được cho là yếu tố hỗ trợ triển vọng dài hạn.

Một số tổ chức tài chính quốc tế duy trì quan điểm tích cực với bạc trong năm 2026. J.P. Morgan dự báo giá bạc có thể đạt mức trung bình khoảng 81 USD /ounce, trong khi Citigroup và Bank of America đưa ra các kịch bản tăng cao hơn trong điều kiện thị trường thuận lợi.

Dù vậy, các chuyên gia lưu ý diễn biến giá bạc vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chính sách tiền tệ, nhu cầu công nghiệp và dòng tiền đầu tư. Nhà đầu tư cần cân nhắc rủi ro và phân bổ danh mục hợp lý khi tham gia kênh này.