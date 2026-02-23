Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Thêm đại gia 'nhảy' vào thị trường bạc miếng

  • Thứ hai, 23/2/2026 18:11 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tập đoàn DOJI vừa gia nhập thị trường bạc miếng từ cuối tháng 2, bổ sung nguồn cung trong bối cảnh nhu cầu tích lũy kim loại trắng ngày một gia tăng.

2 sản phẩm bạc 1 lượng và 5 lượng mới ra mắt của Tập đoàn DOJI. Ảnh: DOJI.

Thị trường bạc miếng, bạc thỏi trong nước vừa ghi nhận thêm nguồn cung mới khi Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI thông báo tham gia phân khúc bạc miếng từ ngày 24/2 (mùng 8 tháng Giêng). Đây được xem là động thái đáng chú ý trong bối cảnh thị trường kim loại trắng còn hạn chế về sản phẩm tiêu chuẩn.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, các sản phẩm bạc đầu tiên được phát hành với quy cách 1 lượng (Ngân Bảo Hà) và 5 lượng (Ngân Bảo Lâm), hướng tới nhu cầu tích lũy ở nhiều quy mô khác nhau. Sản phẩm được phân phối tại một số điểm bán ở Hà Nội, TP.HCM và dự kiến mở rộng ra các thành phố lớn khác.

Bên cạnh kênh bán trực tiếp, doanh nghiệp cũng triển khai giao dịch qua nền tảng số.

Việc một doanh nghiệp kinh doanh vàng, trang sức lớn như DOJI tham gia thị trường bạc miếng, bạc thỏi được kỳ vọng góp phần tăng nguồn cung bạc vật chất, đồng thời cải thiện tính minh bạch về giá và khả năng tiếp cận của người mua.

Tuy vậy, quy mô thị trường bạc trong nước hiện vẫn khá khiêm tốn so với vàng và đang trong giai đoạn phát triển ban đầu.

Ở góc độ thị trường, bạc thời gian gần đây thu hút sự quan tâm nhờ vai trò vừa là kim loại quý vừa là nguyên liệu trong nhiều ngành công nghiệp như năng lượng tái tạo, điện tử. Nhu cầu từ các lĩnh vực này được cho là yếu tố hỗ trợ triển vọng dài hạn.

Một số tổ chức tài chính quốc tế duy trì quan điểm tích cực với bạc trong năm 2026. J.P. Morgan dự báo giá bạc có thể đạt mức trung bình khoảng 81 USD/ounce, trong khi Citigroup và Bank of America đưa ra các kịch bản tăng cao hơn trong điều kiện thị trường thuận lợi.

Dù vậy, các chuyên gia lưu ý diễn biến giá bạc vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chính sách tiền tệ, nhu cầu công nghiệp và dòng tiền đầu tư. Nhà đầu tư cần cân nhắc rủi ro và phân bổ danh mục hợp lý khi tham gia kênh này.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Ngân hàng tăng lãi suất, tặng vàng cho khách gửi tiền sau Tết

Từ sau Tết, nhiều nhà băng triển khai chương trình ưu đãi quy mô lớn, cộng thêm lãi suất tới hơn 1%/năm, kèm lì xì tiền mặt và cơ hội trúng vàng, sổ tiết kiệm giá trị cao.

9 giờ trước

Thấy gì về giá vàng bạc thời gian qua?

Sáng nay (16/2), giá vàng trong nước “neo” ở mức cao 181 triệu đồng/lượng. Từ đầu năm đến nay, giá vàng trong nước tăng hơn 28 triệu đồng/lượng.

11:04 16/2/2026

Quỹ bạc lớn nhất thế giới 'quay xe'

iShares Silver Trust đã chi 54,6 triệu USD mua thêm gần 20 tấn bạc, nâng lượng nắm giữ lên 16.700 tấn, trong bối cảnh thị trường hướng tới năm thứ 6 liên tiếp thâm hụt nguồn cung.

18:28 12/2/2026

Hồng Nhung

DOJI bạc giá bạc Ngân Bảo Lâm Ngân Bảo Hà

Đọc tiếp

Gia vang the gioi roi manh, bac giam hon 12% hinh anh

Giá vàng thế giới rơi mạnh, bạc giảm hơn 12%

08:28 6/2/2026 08:28 6/2/2026

0

Thị trường kim loại quý toàn cầu tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi giá vàng và bạc đồng loạt giảm sâu, nối dài chuỗi biến động dữ dội nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý