Đại gia Trung Quốc kiếm bộn tiền từ đầu cơ bạc

Công ty giao dịch Trung Quốc Zhongcai Futures được xem là bên hưởng lợi lớn nhất từ đợt lao dốc của bạc.

Zhongcai Futures đã ghi nhận lợi nhuận hơn 3,6 tỷ nhân dân tệ (tương đương 519 triệu USD), sau khi tích lũy các vị thế bán khống bạc vào cuối tháng 1. Ảnh: Reuters.

Theo tính toán của Financial Times dựa trên các công bố với Sở Giao dịch Hàng hóa Tương lai Thượng Hải (SHFE), Zhongcai Futures đã ghi nhận lợi nhuận hơn 3,6 tỷ nhân dân tệ (tương đương 519 triệu USD ) tính từ sáng 30/1 (giờ địa phương), sau khi tích lũy các vị thế bán khống bạc vào cuối tháng 1.

Tính đến ngày 2/2, Zhongcai đã xây dựng các vị thế bán khống trên hợp đồng bạc SHFE tương đương khoảng 484 tấn bạc, với giá trị hơn 1,5 tỷ USD theo mặt bằng giá hiện tại.

Khoản lợi nhuận của Zhongcai cho thấy mức độ biến động dữ dội gần đây trên thị trường kim loại quý, đặc biệt tại Trung Quốc, nơi các cơ quan quản lý đang nỗ lực kiềm chế hoạt động đầu cơ quá mức.

Diễn biến này cũng chứng minh trọng tâm giao dịch vàng và bạc toàn cầu đang dần dịch chuyển sang châu Á, nơi làn sóng đầu tư vào kim loại quý đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy đợt tăng giá lịch sử hồi tháng 1.

Các kim loại quý như vàng và bạc đã vọt lên mức cao kỷ lục vào đầu năm 2026, được thúc đẩy bởi những lo ngại về mức độ an toàn của đồng USD cùng làn sóng đầu cơ mạnh mẽ. Giá bạc đã vượt mốc 100 USD /ounce vào ngày 26/1 và dù đã giảm mạnh trong những ngày gần đây, mặt hàng này vẫn tăng khoảng 24% từ đầu năm đến nay.

Lợi nhuận của Zhongcai tăng vọt sau khi công ty này đặt cược mạnh mẽ vào kịch bản giá bạc giảm. Biểu đồ: Financial Times.

Zhongcai từng chịu thua lỗ khi bán khống bạc vào tháng 11, nhưng đã tái lập các vị thế đặt cược vào giá giảm trong tháng 1. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ Sở Giao dịch, tính từ đầu năm đến nay, công ty đã tạo ra khoảng 2,3 tỷ nhân dân tệ (tương đương 331 triệu USD ) lợi nhuận ròng từ giao dịch hợp đồng bạc trên SHFE.

Với xuất phát điểm là một nhà sản xuất ống nhựa PVC trước khi mở rộng sang giao dịch hợp đồng tương lai, Zhongcai Futures, được thành lập bởi Bian Ximing, nổi lên là một trong số ít những nhóm tin rằng giá bạc sẽ giảm tại Trung Quốc, ngay cả khi kim loại này tăng nóng trong suốt tháng 1.

Công ty này lần đầu gây chú ý trên thị trường kim loại quý vào năm 2024, với các khoản đặt cược tăng giá vàng giúp mang lại lợi nhuận lớn, đúng thời điểm giá vàng vượt qua mức đỉnh kỷ lục khi đó là 2.400 USD /ounce.

Trong những năm gần đây, ông Bian và đội ngũ giao dịch ngày càng tập trung vào hợp đồng tương lai kim loại. Ngoài vàng và bạc, Zhongcai còn xây dựng các vị thế mua lớn đối với đồng vào giữa năm 2025.

Khoản đặt cược này phản ánh niềm tin của Bian rằng quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu và nỗ lực thúc đẩy sản xuất công nghệ cao của Trung Quốc sẽ làm gia tăng nhu cầu, đồng thời đi kèm triển vọng biến động gia tăng trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung.