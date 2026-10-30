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Nhận diện sớm bệnh não mô cầu

Sức khỏe

Thêm ca không qua khỏi vì não mô cầu ở Cà Mau, chưa tìm được nguồn lây

  • Thứ sáu, 30/10/2026 18:30 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Cà Mau ghi nhận 3 ca mắc viêm não mô cầu không qua khỏi. Những người tiếp xúc gần ca bệnh đã được cấp thuốc kháng sinh dự phòng và hướng dẫn theo dõi sức khỏe.

Ngày 30/10, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau cho biết bệnh nhân nữ N.T.D (33 tuổi, ở ấp Rạch Dinh, xã Sông Đốc) được xác định mắc viêm não mô cầu đã không qua khỏi tại bệnh viện.

Theo điều tra dịch tễ của CDC tỉnh Cà Mau, chị D. phát bệnh ngày 25/10 và nhập viện ngày 27/10, trong tình trạng sốt, nổi ban khắp người, mạch nhẹ, huyết áp kẹp và được chẩn đoán mắc viêm não mô cầu cấp. Chị D. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau và sau đó không qua khỏi tại bệnh viện.

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Chị N.T.D được chẩn đoán mắc viêm não mô cầu và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị đã không qua khỏi.

Qua điều tra dịch tễ, trong vòng 2 tuần trước khi mắc bệnh, chị N.T.D. không đi đâu xa nhà, chưa ghi nhận tiếp xúc với người mắc bệnh viêm não mô cầu. Tại thời điểm điều tra, khu vực xung quanh nhà bệnh nhân chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh.

Cơ quan chức năng ghi nhận, có 7 người tiếp xúc với bệnh nhân N.T.D trước khi nhập viện, đã được cấp thuốc uống dự phòng. Các hộ dân gần nhà bệnh nhân được hướng dẫn vệ sinh, khử khuẩn và thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, tỉnh Cà Mau ghi nhận 3 ca không qua khỏi vì viêm não mô cầu.

Ngày 29/10, đoàn công tác của Viện Pasteur TP.HCM và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã đến xã Sông Đốc, Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau làm việc. Đoàn tập trung vào giám sát, kiểm soát bệnh trong cộng đồng.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, ngày 29/10, CDC Cà Mau xác nhận trên địa bàn xã Sông Đốc đã phát hiện 2 ca mắc viêm não mô cầu, gồm chị N.T.D và bệnh nhân Đ.K.N (46 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Sông Đốc). Trong đó, bệnh nhân N. đã không qua khỏi. Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân N. cũng được sàng lọc, cấp thuốc kháng sinh dự phòng và hướng dẫn theo dõi sức khỏe trong 10 ngày.

Tháng 4/2026, tại ấp 6, xã Khánh An (Cà Mau) ghi nhận 3 trường hợp nghi mắc viêm não mô cầu, trong đó có 1 trường hợp không qua khỏi. Các trường hợp bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan, cùng sinh hoạt và lao động trong khuôn viên Trại giam Cái Tàu.

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https://tienphong.vn/them-ca-tu-vong-vi-nao-mo-cau-o-ca-mau-van-chua-tim-duoc-nguon-lay-post1889943.tpo?gidzl=OX-lVu4SG45b1wfzZG52GsG1gdkR0aX7B5RtBSjGJnDy1wCfcm5C4Nq2zN_A0HOMAGBrU3dHDTiBWXv2J0

Theo Tân Lộc / Tiền Phong

Bệnh não mô cầu Cà Mau não mô cầu bệnh truyền nhiễm Cà Mau

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