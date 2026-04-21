Thế giới thiệt hại dầu mỏ như thế nào sau 50 ngày xung đột Trung Đông?

Thế giới đã mất hơn 50 tỷ USD dầu thô do không được sản xuất kể từ khi xung đột Trung Đông bắt đầu cách đây 50 ngày và dư chấn của cuộc khủng hoảng sẽ còn kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm tới.

Tháp khoan dầu tại Qamishli, tỉnh Hasakah, Syria. Ảnh: THX/TTXVN.

Theo dữ liệu của Kpler, kể từ khi cuộc xung đột Trung Đông bắt đầu vào cuối tháng 2/2026, hơn 500 triệu thùng dầu thô và condensate (chất ngưng tụ) đã bị loại khỏi thị trường toàn cầu. Đây là sự gián đoạn nguồn cung năng lượng lớn nhất trong lịch sử hiện đại. Nói cách khác, 500 triệu thùng dầu biến mất khỏi thị trường tương đương với việc:

- Giảm nhu cầu hàng không toàn cầu trong 10 tuần; không có phương tiện giao thông đường bộ nào trên toàn cầu trong 11 ngày; hoặc không có dầu mỏ cho nền kinh tế toàn cầu trong 5 ngày, theo Iain Mowat, nhà phân tích chính tại Wood Mackenzie.

- Gần bằng nhu cầu dầu mỏ trong một tháng ở Mỹ, hoặc hơn một tháng dầu mỏ cho toàn bộ châu Âu, theo ước tính của Reuters.

- Khoảng sáu năm tiêu thụ nhiên liệu cho quân đội Mỹ, dựa trên mức sử dụng hằng năm khoảng 80 triệu thùng từ năm tài chính 2021.

- Đủ nhiên liệu để vận hành ngành vận tải biển quốc tế của thế giới trong khoảng 4 tháng.

Các quốc gia Arab vùng Vịnh đã mất khoảng 8 triệu thùng dầu thô mỗi ngày trong tháng 3, tương đương với tổng sản lượng của Exxon Mobil và Chevron, hai trong số các công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Theo dữ liệu của Kpler, xuất khẩu nhiên liệu máy bay từ Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Kuwait, Bahrain và Oman đã giảm từ khoảng 19,6 triệu thùng trong tháng 2 xuống chỉ còn 4,1 triệu thùng trong tháng 3 và tháng 4 tính đến thời điểm hiện tại. Reuters ước tính lượng dầu xuất khẩu bị mất sẽ đủ cho khoảng 20.000 chuyến bay khứ hồi giữa sân bay JFK của New York và sân bay Heathrow của London.

Với giá dầu thô trung bình khoảng 100 USD /thùng kể từ khi xung đột bắt đầu, lượng dầu bị mất đó tương đương với khoảng 50 tỷ USD doanh thu bị thất thoát, Johannes Rauball, một nhà phân tích dầu thô cấp cao tại Kpler, ước tính.

Điều đó tương đương với việc giảm 1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hằng năm của Đức, hoặc xấp xỉ toàn bộ GDP của các quốc gia nhỏ hơn như Latvia hoặc Estonia.

Việc khôi phục hoàn toàn có thể mất nhiều năm, bởi ngay cả khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tuyên bố eo biển Hormuz đã mở cửa, việc phục hồi sản lượng và dòng chảy dự kiến sẽ diễn ra chậm. Theo Kpler, lượng dự trữ dầu thô trên đất liền toàn cầu đã giảm khoảng 45 triệu thùng tính đến thời điểm này trong tháng 4. Kể từ cuối tháng 3, sản lượng bị gián đoạn đã vào khoảng 12 triệu thùng/ngày.

Nhà phân tích Rauball cho biết các mỏ dầu thô lớn hơn ở Kuwait và Iraq có thể mất từ bốn tháng đến năm tháng để trở lại mức hoạt động bình thường, trong bối cảnh mùa hè cũng cần tiêu thụ nhiều năng lượng. Thiệt hại đối với các nhà máy lọc dầu và khu phức hợp khí hóa lỏng Ras Laffan của Qatar đồng nghĩa với việc việc khôi phục hoàn toàn cơ sở hạ tầng năng lượng khu vực có thể mất nhiều năm.