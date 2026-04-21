Chiến sự Iran chưa kết thúc, Lầu Năm Góc đã 'chia 5 xẻ 7'

Mâu thuẫn giữa Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và lãnh đạo Lục quân bùng phát công khai, kéo theo quyết định sa thải gây sốc giữa lúc quân đội Mỹ căng mình trên toàn cầu.

Chỉ ít ngày sau khi nhậm chức tại Lầu Năm Góc đầu năm 2025, Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll đã bước vào văn phòng cấp trên với một đề xuất: tổ chức chuyến thăm của Phó Tổng thống JD Vance và Tổng thống Donald Trump nhằm gặp gỡ binh sĩ, đồng thời thảo luận về cải tổ Lục quân.

Tuy nhiên, theo các nguồn thạo tin, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã lớn tiếng, khẳng định ông mới là người nắm quyền và yêu cầu Driscoll “giữ đúng vị trí của mình”.

Cuộc họp sau đó kết thúc chóng vánh.

Đó chỉ là một trong những dấu hiệu sớm của mối quan hệ đầy trắc trở giữa người đứng đầu Lầu Năm Góc và Bộ trưởng Lục quân, theo Wall Street Journals.

Mâu thuẫn công khai

Căng thẳng này chính thức bùng phát trước công chúng hôm 16/4, khi Driscoll công khai bày tỏ sự quý trọng đối với cựu Tham mưu trưởng Lục quân Randy George - người vừa bị Hegseth sa thải hôm 2/4 trong lúc Driscoll đang nghỉ phép.

“Tôi cũng rất quý mến Tướng George”, Driscoll nói trước các nhà lập pháp, gọi ông là “một nhà lãnh đạo chuyển đổi xuất sắc”.

Các quan chức Nhà Trắng khẳng định Hegseth vẫn nhận được sự tin tưởng của Tổng thống, người hài lòng với cách ông điều hành Lầu Năm Góc.

Dẫu vậy, việc mâu thuẫn bị phơi bày công khai, cùng với quyết định sa thải một vị tướng được kính trọng giữa thời chiến, đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích mới trong nội bộ quân đội và cả một số vòng tròn chính trị thân cận với ông Trump.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll (cà vạt màu đỏ tía) đã đến thăm Căn cứ Không quân Dover vào tháng 3 để tưởng niệm các quân nhân hy sinh. Ảnh: WSJ.

Nhiều ý kiến đặt câu hỏi liệu các quyết định của Hegseth có bị chi phối bởi động cơ cá nhân trong bối cảnh quân đội Mỹ đang phải gánh vác những nhiệm vụ toàn cầu chưa từng có.

Chuẩn Đô đốc Hải quân đã nghỉ hưu Mark Montgomery, hiện là chuyên gia cao cấp tại Quỹ Bảo vệ Dân chủ, chỉ trích gay gắt quyết định sa thải Tướng George. Ông cho rằng việc loại bỏ một lãnh đạo cấp cao trong thời chiến, lại đúng lúc quân đội đang trong quá trình chuyển đổi, là điều “khó có thể chấp nhận”.

Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly ca ngợi cả Hegseth và Driscoll, cho rằng họ đã góp phần giúp Tổng thống Trump khôi phục trọng tâm vào khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh sát thương của quân đội Mỹ.

Người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc Sean Parnell cũng khẳng định Hegseth “duy trì mối quan hệ làm việc rất tốt” với lãnh đạo các quân chủng, bao gồm cả Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll.

Giọt nước tràn ly

Tuy nhiên, theo các nguồn tin nội bộ, mối quan hệ giữa Hegseth và Driscoll vốn đã căng thẳng ngay từ đầu và tiếp tục xấu đi trong mùa xuân năm đó - thời điểm Lầu Năm Góc liên tiếp vướng vào các bê bối.

Tháng 3/2025, một nhà báo tiết lộ Hegseth đã đăng tải kế hoạch tác chiến mật lên ứng dụng Signal trong một nhóm chat có các cố vấn an ninh cấp cao. Một tháng sau, ba trợ lý thân cận của ông bị áp giải rời khỏi Lầu Năm Góc vì bị cáo buộc làm rò rỉ thông tin mật, dù họ phủ nhận và không bị truy tố.

Một số nguồn tin cho biết Hegseth lo ngại Tổng thống Trump đang cân nhắc đưa Driscoll lên thay thế mình. Trong khi đó, Driscoll được cho là có vị thế vững chắc nhờ mối quan hệ thân thiết với Phó Tổng thống Vance khi bạn học cùng tại Trường Luật Yale.

Ngay sau khi nhậm chức, Hegseth đã bắt đầu tái cấu trúc lãnh đạo Lục quân, loại bỏ hoặc gạt sang bên lề nhiều sĩ quan có liên hệ với cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley - người từng nhiều lần bất đồng với ông Trump.

Danh sách các tướng lĩnh bị ảnh hưởng bao gồm Trung tướng Joseph Berger, Đại tướng Douglas Sims, Trung tướng Joseph McGee và Đại tướng James Mingus.

Dan Driscoll và Randy George, khi đó là Tham mưu trưởng Lục quân, tại Lầu Năm Góc vào tháng 5 năm 2025. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ.

Đến tháng 11, Tổng thống Trump bất ngờ cử Driscoll sang Ukraine tham gia đàm phán hòa bình với Nga - một nhiệm vụ không điển hình đối với người đứng đầu một quân chủng. Quyết định này khiến nhiều người tại Lầu Năm Góc đặt câu hỏi vì sao Driscoll, thay vì cấp trên trực tiếp là Hegseth, lại được giao trọng trách.

Theo các nguồn tin, Hegseth đã đề nghị Nhà Trắng rút Driscoll khỏi tiến trình đàm phán. Không lâu sau đó, Driscoll bị điều khỏi nhiệm vụ và hạn chế xuất hiện trước truyền thông.

Đầu năm 2026, căng thẳng tiếp tục leo thang xoay quanh vấn đề nhân sự. Hegseth và các trợ lý yêu cầu Driscoll loại một số sĩ quan, bao gồm các sĩ quan da màu, nữ giới và Đại tá Dave Butler, khỏi danh sách đề bạt tướng một sao. Tuy nhiên, Driscoll nhiều lần từ chối.

Một cuộc họp dự kiến kéo dài 15 phút vào đầu tháng 2 đã biến thành cuộc tranh cãi gay gắt hơn một giờ, trong đó Hegseth yêu cầu Driscoll sa thải Butler. Quyết định này sau đó được công bố khoảng một tuần sau đó.

Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi truyền thông đưa tin về mâu thuẫn liên quan danh sách đề bạt. Hegseth nghi ngờ Tướng George là người làm lộ thông tin và quyết định yêu cầu ông từ chức.

Ngày 2/4, Hegseth sa thải George qua một cuộc điện thoại ngắn chưa đầy một phút, khi Driscoll đang nghỉ cùng gia đình. Theo các nguồn tin, cả hai lãnh đạo Lục quân đều không được báo trước hay giải thích.

Driscoll cho biết ông đã lập tức cùng gia đình đến thăm nhà Tướng George để động viên.

“Không ai có thể dành sự tôn trọng lớn hơn tôi cho ông ấy”, Driscoll nói.

Sau đó, Hegseth bổ nhiệm Tướng Christopher LaNeve - cựu trợ lý quân sự cấp cao của mình - quyền thay thế George, đồng thời sa thải thêm hai tướng lĩnh cấp cao khác của Lục quân.

Một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa bày tỏ sự ủng hộ đối với Driscoll, đồng thời tiếc nuối trước cách Tướng George rời nhiệm sở.

Gần đây, có thông tin cho rằng người phát ngôn trưởng của Lầu Năm Góc Sean Parnell được hứa hẹn sẽ thay Driscoll trong tương lai, song ông đã bác bỏ.

Vài ngày sau vụ sa thải Tướng George, Driscoll đưa ra tuyên bố hiếm hoi, khẳng định sẽ tiếp tục tại vị và tập trung xây dựng lực lượng lục quân mạnh nhất thế giới.

Đáng chú ý, trong tuyên bố này, ông không hề nhắc đến Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.

