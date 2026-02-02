Thẻ đỏ lạ đời nhất thế giới ở trận ra mắt của Paqueta

Sáng 2/2, trận tranh Siêu cúp Brazil giữa Flamengo và Corinthians chứng kiến trọng tài rút thẻ đỏ với một cầu thủ trước khi hiệp hai bắt đầu.

Carrascal bị truất quyền thi đấu sau giờ nghỉ vì một tình huống diễn ra trong hiệp một.

Trận đấu đánh dấu màn trở lại của Lucas Paqueta trong màu áo Flamengo. Tiền vệ 28 tuổi hoàn tất thương vụ kỷ lục bóng đá Brazil trị giá 35,5 triệu bảng từ West Ham. Tuy nhiên, ngày trở lại của Paqueta không trọn vẹn khi anh vào sân từ băng ghế dự bị ở hiệp hai và chứng kiến đội bóng nhận thất bại.

Bước ngoặt gây tranh cãi xảy ra trước khi hiệp hai bắt đầu. Flamengo buộc phải thi đấu với 10 người sau khi Jorge Carrascal bị trọng tài Rafael Rodrigo Klein truất quyền thi đấu. Điều khiến người hâm mộ ngỡ ngàng là thẻ đỏ được rút ra cho một tình huống diễn ra trong hiệp một, nhưng chỉ được xử lý sau giờ nghỉ.

Theo hình ảnh quay chậm từ VAR, Carrascal bị phát hiện dùng cùi chỏ thúc vào mặt tiền vệ Bruno Bidon bên phía Corinthians. Dù mức độ va chạm không quá mạnh, VAR và tổ trọng tài vẫn xác định hành vi này đủ để rút thẻ đỏ trực tiếp.

Paqueta có trận ra mắt đội bóng mới không suôn sẻ.

Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) sau đó lên tiếng giải thích về quyết định gây tranh cãi. Trong thông cáo được OneFootball dẫn lại, CBF cho biết tổ VAR cần thêm thời gian để tìm được góc quay phù hợp trước khi đưa ra khuyến nghị cuối cùng.

"Ban đầu, các hình ảnh sẵn có chưa đủ rõ ràng để kết luận, vì vậy hiệp một vẫn kết thúc bình thường. Tuy nhiên, trong quá trình rà soát, một góc máy mới cho phép xác định rõ hành vi vi phạm, qua đó dẫn đến việc đề nghị trọng tài xem lại và rút thẻ đỏ", CBF cho biết.

Trận này, Corinthians giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của trung vệ Gabriel Paulista và tiền đạo Yuri Alberto, qua đó đăng quang Siêu cúp Brazil lần đầu tiên kể từ năm 1991. Giải đấu từng bị gián đoạn giai đoạn 1992-2019.