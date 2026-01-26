Vụ Paqueta là lời cảnh báo với Premier League

Việc Flamengo sắp hoàn tất thương vụ Lucas Paqueta với giá 41 triệu euro ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 cho thấy bước ngoặt về cán cân sức mạnh tài chính của các CLB Brazil.

Lucas Paqueta muốn trở về Brazil chơi bóng.

Theo UOL Sport, Flamengo gửi lời đề nghị chính thức tới West Ham với mức phí lên tới 41 triệu euro. Đội bóng Brazil quyết tâm chốt hạ thương vụ này trước khi thị trường chuyển nhượng tháng 1 đóng cửa. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định Paqueta đạt thỏa thuận cá nhân với Flamengo và muốn trở về Brazil trong tháng này.

Tiền vệ sinh năm 1997 đã đệ đơn bày tỏ mong muốn với đội bóng chủ quản. Cách đây vài năm, viễn cảnh một câu lạc bộ Brazil chi ra hơn 40 triệu euro để chiêu mộ một ngôi sao đang ở độ chín sự nghiệp từ Premier League được xem là điều không tưởng.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay chứng minh sự chuyển dịch quyền lực mạnh mẽ trên bản đồ bóng đá thế giới. Giải VĐQG Brazil (Serie A) không còn đơn thuần là vườn ươm xuất khẩu tài năng, mà bắt đầu vươn mình trở thành một thế lực tài chính đáng gờm.

Flamengo đang vươn mình mạnh mẽ.

Bước ngoặt lịch sử đến từ sự thay đổi về cấu trúc thượng tầng. Các câu lạc bộ Brazil đã chuyển đổi từ mô hình hiệp hội phi lợi nhuận sang công ty cổ phần, mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài và các tập đoàn tư nhân đổ bộ.

Sự xuất hiện của các ông chủ giàu có và các quỹ đầu tư quốc tế mang lại nguồn vốn khổng lồ. Giờ đây, các đội Brazil có đủ tiềm lực tài chính để cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường chuyển nhượng quốc tế.

Điều này cho phép các CLB xứ samba không chỉ giữ chân được các tài năng trẻ mà còn đủ sức lôi kéo các ngôi sao từ Ngoại hạng Anh, giải đấu vốn được coi là giàu có nhất hành tinh, trở lại Nam Mỹ thi đấu.

Với sự đầu tư mạnh mẽ về nhân sự và cơ sở hạ tầng, giới chuyên môn nhận định giải VĐQG Brazil hiện không còn chênh lệch quá xa về vị thế tài chính cũng như sức mạnh với các giải đấu mạnh tại châu Âu như Premier League, La Liga hay Serie A, Bundesliga.

Thậm chí, các giải đấu này phải dè chừng nếu không muốn mất đi những ngôi sao hàng đầu về tay các đội bóng lớn Brazil.

