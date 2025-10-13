Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thầy giáo bị điện giật tử vong khi dọn nhà sau lũ

  • Thứ hai, 13/10/2025 12:07 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Khi đang hút nước từ móng nhà sau lũ, thầy giáo Nguyễn Văn Tuấn, Trường THPT Sóc Sơn (Hà Nội) không may bị điện giật dẫn đến tử vong.

Bà Nguyễn Thị Diệu Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT Sóc Sơn, xúc động chia sẻ chiều qua, nghe tin thầy Tuấn đột ngột qua đời, cán bộ, giáo viên toàn trường bàng hoàng, thương xót.

"Sáng qua, Ban Giám hiệu còn nhắn tin hỏi thăm thầy, cần nhà trường cử người đến hỗ trợ dọn nhà sau lũ hay không, vậy mà mọi việc diễn ra nhanh quá”, bà Thanh nói.

Thay giao Nguyen Van Tuan anh 1

Thầy Nguyễn Văn Tuấn không may qua đời vì bị điện giật khi đang dọn nhà sau lũ.

Theo bà Thanh, vợ chồng thầy Nguyễn Văn Tuấn đều công tác trong ngành giáo dục. Thầy là giáo viên bộ môn Công nghệ ở Trường THPT Sóc Sơn, vợ làm kế toán ở một trường khác.

Nhà thầy ở xã Trung Giã, vùng ngập lụt nặng. Trước khi lũ lụt đến, gia đình thầy đổ móng để chuẩn bị xây nhà ra ở riêng. Những ngày ngập lụt, thầy xin nghỉ từ 8/10, nhà trường cố gắng liên lạc để hỏi thăm tình hình nhưng vì mất điện, mất mạng nên rất chập chờn.

Đến chiều qua, nước xung quanh khu vực đã rút nhưng trong móng nhà vẫn như một cái ao. Thầy Tuấn sử dụng máy bơm hút nước ra ngoài để chuẩn bị cho thợ đến làm thì không may tử vong do rò điện .

Hôm nay, nhà trường và các thầy cô giáo, học sinh Trường THPT Sóc Sơn đến động viên, chia sẻ cùng gia đình và tiễn đưa thầy về nơi an nghỉ.

“Đây là nỗi đau, mất mát lớn của gia đình, nhà trường và cả ngành giáo dục. Thầy Tuấn là giáo viên cốt cán của Sở GD&ĐT Hà Nội và từng đạt giải Nhì giáo viên giỏi cấp thành phố”, bà Thanh nói.

Được biết, gia đình thầy Tuấn có hai con, một cháu hiện học lớp 8, một cháu học lớp 3. Từ khi lập gia đình, vợ chồng thầy sống chung với bố mẹ trong căn nhà cấp 4 đơn sơ. Khi chuẩn bị xây nhà ở riêng thì gặp nạn.

    Miền Bắc có thể mưa trên 150 mm trong ba ngày

    Miền Bắc có thể mưa trên 150 mm trong ba ngày

    15:19 13/10/2025

    0

    Dự báo từ chiều và đêm 13/10 đến 15/10, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa - Hà Tĩnh có mưa vừa với tổng lượng mưa từ 40 tới 10 mm, có nơi trên 150 mm.

