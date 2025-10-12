Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cụ bà sang đường bị xe khách tông tử vong

  • Chủ nhật, 12/10/2025 20:39 (GMT+7)
Trong lúc đi xe máy sang Quốc lộ 50, cụ bà 71 tuổi bị xe khách tông trúng làm bị thương nặng và tử vong sau đó.

Ngày 12/10, Viện KSND khu vực 1 - tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong, xảy ra trên tuyến Quốc lộ 50 vào sáng 12/10.

tai nan giao thong anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, thời gian trên, xe ô tô khách biển số 63B-02202, do tài xế N.H.T. (SN 1980, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển, lưu thông trên tuyến Quốc lộ 50 theo hướng từ cầu Chợ Gạo về Quốc lộ 1.

Khi lưu thông đến đoạn ấp Tân Bình, xã Chợ Gạo (Đồng Tháp) xảy ra va chạm với xe máy biển số 63X6-1640, do cụ bà N.T.L. (71 tuổi, ngụ xã Chợ Gạo) điều khiển đang đi sang đường.

Vụ va chạm làm cụ L. bị thương nặng và tử vong sau đó.

Hòa Hội - Việt Phương/Tiền Phong

