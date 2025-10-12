Hai vợ chồng tử vong sau va chạm với ôtô khách

Sáng 12/10, trên Quốc lộ 1 đoạn qua thôn Trà Quang Nam, xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai vợ chồng tử vong.

6h cùng ngày, ông Nguyễn Đình H. (77 tuổi, trú xã Phù Mỹ Nam) điều khiển xe máy chở vợ là bà Nguyễn Thị L. (71 tuổi) lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến khu vực thôn Trà Cang Nam và chuẩn bị sang đường, xe máy của ông H. bị ôtô khách do ông Lê Văn K. (54 tuổi, trú xã Vạn Đức) điều khiển, lưu thông cùng chiều đâm trúng. Dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại trạm y tế gần đó, nhưng cả hai đã tử vong.

Sau khi va chạm, ô tô khách tiếp tục lao lên vỉa hè, đâm vào một ôtô con đang đậu bên đường mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến ba phương tiện hư hỏng nặng.