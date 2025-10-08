Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

4 ôtô đâm liên hoàn trên cầu ở Đồng Tháp

  • Thứ tư, 8/10/2025 15:00 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Sáng 8/10, trên cầu Chợ Gạo qua tỉnh Đồng Tháp, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe ôtô ngay trên cầu.

Vụ tai nạn xảy ra vào cuối giờ sáng 8/10, xe ôtô con lưu thông trên quốc lộ 50, hướng từ phường Mỹ Tho về xã Vĩnh Bình (Đồng Tháp) khi xuống dốc cầu Chợ Gạo đã bất ngờ đâm vào xe tải đang lên cầu ở hướng ngược lại.

4 xe tong lien hoan anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh làm ôtô con gãy trục và văng bánh trước ra ngoài, xe mất kiểm soát tiếp tục lao về phía trước va chạm thêm với một xe tải và một xe cẩu đang lên cầu Chợ Gạo. Ôtô con chỉ dừng lại khi chắn ngang cầu.

Tài xế xe con may mắn chỉ bị xây xát, thời điểm tai nạn cũng vắng xe trên cầu nên không gây thêm thiệt hại cho các phương tiện khác.

4 xe tong lien hoan anh 2

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 xe ôtô.

Tại hiện trường, phần đầu xe con biến dạng, hư hỏng nặng và chắn ngang một làn đường, 3 phương tiện còn lại hư hỏng một phần và nằm trên làn đường ngược lại, khiến dòng phương tiện qua cầu Chợ Gạo gặp nhiều khó khăn, giao thông ùn ứ kéo dài.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT công an tỉnh Đồng Tháp đã cử lực lượng, phương tiện tới điều tiết giao thông và xử lý tai nạn.

Hòa Hội - Thịnh Tiến/Tiền Phong

