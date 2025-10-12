Hai ôtô va chạm ở Đà Nẵng làm 7 người bị thương

Rạng sáng 12/10, trên đường Võ Chí Công, đoạn qua xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe ôtô khiến 7 người phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Thông tin ban đầu, lúc 1h sáng nay, tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam tiếp nhận 7 nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương do tai nạn giao thông xảy ra trên đường Võ Chí Công, xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng. Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ xử lý cấp cứu kịp thời cho các nạn nhân.

Hiện trường vụ tai nạn

Trong số 7 nạn nhân cấp cứu, 1 bệnh nhân 1 tuổi bị chấn thương sọ não nặng đã phẫu thuật, tiên lượng rất nặng. Ngoài ra, còn có 2 ca chấn thương nặng đã phẫu thuật, hiện đã ổn định. Các nạn nhân đang được chăm sóc hồi sức tích cực tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Được biết, 7 người bị tai nạn trên xe ôtô từ tỉnh Quảng Ngãi ra thành phố Đà Nẵng.