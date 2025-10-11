Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chui vào thùng xe tải, tài xế không may bị máy xúc đổ đá vùi tử vong

  • Thứ bảy, 11/10/2025 14:00 (GMT+7)
Trong lúc dừng xe nhận đá tại mỏ đá Thượng Hòa (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi), tài xế P.V.T. bất ngờ chui vào thùng xe. Cùng lúc đó, tài xế máy xúc trong mỏ đổ đá lên mà không biết.

Sáng 11/10, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động tại mỏ đá, khiến một người tử vong. Hiện Công an xã đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Mỏ đá Thượng Hòa (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) nơi xảy ra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 10/10, ông P.V.T. (50 tuổi, trú TP.Đà Nẵng - tài xế của Công ty Khởi Phát) điều khiển xe tải mang BKS 43C - 066.14 vào mỏ đá Thượng Hòa (xã Vạn Tường) để nhận đá chở đi công trình.

Trong lúc dừng xe, ông T. được cho là chui vào thùng xe tải để kiểm tra. Cùng lúc này, tài xế điều khiển xe máy xúc đang làm việc trong mỏ đổ đá lên thùng xe nhưng không phát hiện ông T. ở bên trong, khiến ông bị đá vùi lấp.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, những người làm việc trong mỏ mới phát hiện vụ việc. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam (TP. Đà Nẵng), nhưng đã tử vong sau đó.

Đến khoảng 21h30, Công an xã Vạn Tường tiếp nhận thông tin từ ông Trần Đình Cường, Giám đốc Công ty APH Hà Nội, đơn vị đang hoạt động tại khu vực mỏ về vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong.

Ngay trong đêm, lực lượng công an đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

“Sáng nay (11/10), Công an xã cùng tổ công tác tiếp tục khám nghiệm hiện trường, đồng thời làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn”, ông Hiền thông tin.

