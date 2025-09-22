Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bị cuốn vào máy sản xuất phân bón, nam công nhân Cà Mau tử vong

  • Thứ hai, 22/9/2025 17:10 (GMT+7)
  • 17:10 22/9/2025

Trong quá trình vận hành máy tạo hạt phân bón ở một nhà máy chuyên sản xuất mặt hàng này trên địa bàn tỉnh Cà Mau, một nam công nhân bất ngờ bị cuốn vào máy và tử vong.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Cà Mau cho biết vụ tai nạn lao động làm chết người này xảy ra tại Nhà máy sản xuất phân bón dầu khí Bạc Liêu, nằm trong Khu công nghiệp Trà Kha (phường Bạc Liêu) vào chiều 20/9.

Khu công nghiệp Trà Kha (phường Bạc Liêu).

Thông tin ban đầu, trong quá trình vận hành máy tạo hạt phân bón trong Nhà máy sản xuất phân bón dầu khí Bạc Liêu (thuộc Công ty CP Bao bì dầu khí Việt Nam), anh Đ.V.C.L. (SN 1996, ngụ xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau) bị cuốn vào máy.

Thấy vậy, các công nhân khác đã ngắt nguồn điện và đưa anh L. ra ngoài đưa đi cấp cứu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, anh L. đã tử vong vào tối muộn cùng ngày.

Hiện, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bạc Liêu tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ, Công an phường Bạc Liêu và các cơ quan có liên quan xử lý các bước tiếp theo theo quy định.

https://tienphong.vn/bat-ngo-bi-cuon-vao-may-san-xuat-phan-bon-nam-cong-nhan-tu-vong-post1780200.tpo

Tân Lộc/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

  • Cà Mau

    Cà Mau
    • Diện tích: 5.294,9 km²
    • Dân số: 1.219.900
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 8 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long
    • Mã điện thoại: 290
    • Biển số xe: 69

