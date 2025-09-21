Giả danh nhà sư đi bán nhang, kêu gọi từ thiện để trục lợi

Lập tức, Công an xã Vĩnh Mỹ có mặt mời đối tượng về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng Lê Hoài Bảo (SN 1974, ngụ tỉnh Đồng Tháp) thừa nhận không phải là tu sĩ, không theo đạo Phật.
Ông Bảo giả danh tu sĩ đi bán nhang và quyên góp từ thiện.
Ông Bảo khai nhận giả danh tu sĩ đi bán nhang và quyên góp từ thiện, lợi dụng lòng tin của người dân nhằm trục lợi cá nhân. Công an xã Vĩnh Mỹ tiến hành tạm giữ các tang vật liên quan; giáo dục, răn đe và cho ông Bảo làm cam kết không tái phạm.
Công an xã Vĩnh Mỹ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không để lòng tốt bị các đối tượng xấu lợi dụng.
