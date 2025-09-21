Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giả danh nhà sư đi bán nhang, kêu gọi từ thiện để trục lợi

  • Chủ nhật, 21/9/2025 21:28 (GMT+7)
  • 21:28 21/9/2025

Chiều 21/9, Công an xã Vĩnh Mỹ (tỉnh Cà Mau) nhận được tin báo của người dân về việc xuất hiện đối tượng mặc áo tu sĩ đi bán nhang, kêu gọi quyên góp ủng hộ chùa làm từ thiện.

Lập tức, Công an xã Vĩnh Mỹ có mặt mời đối tượng về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng Lê Hoài Bảo (SN 1974, ngụ tỉnh Đồng Tháp) thừa nhận không phải là tu sĩ, không theo đạo Phật.

Ông Bảo giả danh tu sĩ đi bán nhang và quyên góp từ thiện.

Ông Bảo khai nhận giả danh tu sĩ đi bán nhang và quyên góp từ thiện, lợi dụng lòng tin của người dân nhằm trục lợi cá nhân. Công an xã Vĩnh Mỹ tiến hành tạm giữ các tang vật liên quan; giáo dục, răn đe và cho ông Bảo làm cam kết không tái phạm.

Công an xã Vĩnh Mỹ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không để lòng tốt bị các đối tượng xấu lợi dụng.

Văn Đức/Công an Nhân dân

  • Cà Mau

    Cà Mau
    • Diện tích: 5.294,9 km²
    • Dân số: 1.219.900
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 8 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long
    • Mã điện thoại: 290
    • Biển số xe: 69

