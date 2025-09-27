Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Rơi từ độ cao 30 m, nam công nhân tại công trình 500kV tử vong

Một công nhân tử vong khi đang thi công căng dây cột điện tại công trình 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Khoảng 9h ngày 27/9, tại vị trí cột 156 đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên (thôn Át Thượng, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong.

Nạn nhân là anh Đèo Văn T. (SN 2000, trú xã Than Uyên, Lai Châu), tham gia thi công căng dây tại đầu cột. Trong quá trình làm việc, sứ thủy tinh vỡ, dây an toàn bị đứt khiến anh T. rơi từ độ cao khoảng 30 m xuống đất, tử vong tại chỗ.

tai nan lao dong anh 1

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NDCC.

Lãnh đạo xã Lục Yên xác nhận vụ việc và cho biết: “Hiện cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân”.

Ngay sau tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt xử lý, đồng thời Ban điều hành dự án và đơn vị thi công triển khai hỗ trợ gia đình nạn nhân.

tai nan lao dong anh 2

Nạn nhân rơi từ độ cao khoảng 30m, tử vong tại chỗ. Ảnh: NDCC.

Trước đó, chiều 8/9, tại vị trí cột 129 (xã Lâm Thượng, Lào Cai), quá trình kéo dây cũng xảy ra sự cố gãy cột điện, khiến anh Lò Văn C. (SN 1982, trú tại huyện Tuần Giáo, Điện Biên) tử vong.

Tai nạn lao động tại dự án cao tốc, 3 người thương vong

Đoạn cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh (qua xã Tuy An Bắc, Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn lao động, khiến hai người chết, một người bị thương.

14:18 11/8/2025

Tai nạn lao động, một người bị vùi lấp tử vong

Trong lúc thi công tường chắn sạt lở thuộc dự án đường trục chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi), ông N.V.Q. bị đất sạt lở vùi lấp, tử vong.

15:00 9/8/2025

Tai nạn hầm lò than ở Quảng Ninh

Vụ tai nạn lao động xảy ra tối 26/7, tại hầm lò thuộc Công ty Than Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh khiến một người chết, một người bị thương.

09:05 27/7/2025

