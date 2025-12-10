Thấy gì khi phim Châu Tinh Trì ê chề

Thành tích ê chề là điều trước đó ít ai nghĩ tới khi “Lộc Đỉnh Ký” ra mắt tại Trung Quốc đại lục. Có nhiều nguyên nhân phía sau thất bại phòng vé của bộ phim.

Châu Tinh Trì từng là gương mặt vàng của điện ảnh Hong Kong, người đứng sau loạt tác phẩm mang tính biểu tượng của màn ảnh Hương cảng thập niên 1990. Trong số đó, Lộc Đỉnh Ký được xem là tác phẩm tiêu biểu giúp tên tuổi “vua hài châu Á” bừng sáng, chạm tới nhiều thế hệ khán giả.

Sau 33 năm kể từ khi ra mắt tại quê nhà, Lộc Đỉnh Ký phiên bản 4K lần đầu tiên được mang ra chiếu rạp ở thị trường đại lục. Những tưởng sẽ tạo cơn sốt, bộ phim gắn liền với tên tuổi Tinh gia, bất ngờ thay, lại đang loay hoay ở phòng vé, vật lộn một cách yếu ớt trước dàn đối thủ cả trong và ngoài khu vực.

Đến mức, cảnh ê chề của Lộc Đỉnh Ký bị một bộ phận khán giả mỉa mai “kiệt tác của Châu Tinh Trì cũng hết phép màu ở thị trường đại lục".

Cú sốc với ‘Lộc Đỉnh Ký’

Đặt chân ra rạp đại lục từ 5/12, Lộc Đỉnh Ký do Châu Tinh Trì đóng chính có màn chào sân ảm đạm tới ngỡ ngàng. Theo dữ liệu từ nền tảng bán vé Maoyan, doanh thu ngày đầu chỉ đạt khoảng 443.000 NDT.

Chưa dừng ở đó, tốc độ kiếm tiền của phim trong những ngày tiếp theo lao dốc không phanh. Khép lại tuần mở màn, Lộc Đỉnh Ký mới kịp dắt túi 748.000 NDT. Theo thống kê của Dengta Pro, bình quân mỗi suất chiếu tác phẩm chưa đầy 4 khán giả, tỷ lệ suất chiếu chỉ chiếm khoảng 1,1% toàn hệ thống rạp, trong khi doanh thu chiếm 0,2% toàn thị trường - những con số cực kỳ khiêm tốn, đặc biệt khi so sánh với các đối thủ.

Một số tác phẩm ra rạp trong cùng giai đoạn ghi nhận doanh thu hàng chục đến hàng trăm triệu NDT chỉ sau vài ngày công chiếu. Điển hình, bom tấn hoạt hình Zootopia 2 chiếm hơn 70% thị phần phòng vé và tổng doanh thu đã vượt 3 tỷ NDT, tạo nên thế áp đảo rõ rệt.

Tính đến sáng 10/12, thành tích Lộc Đỉnh Ký theo số liệu cập nhật là 890.000 NDT. Đứa con tinh thần của Châu Tinh Trì chìm nghỉm dưới bảng tổng sắp với thứ hạng 17, khả năng trụ lại rạp không lâu.

Lộc Đỉnh Ký là một trong các phim tiêu biểu của Châu Tinh Trì.

Trước đó, khi ra mắt vào năm 1992 tại Hong Kong, Lộc Đỉnh Ký từng nằm trong nhóm tác phẩm ăn khách nhất năm, đồng thời nhận được nhiều đánh giá tích cực về khả năng chuyển thể tiểu thuyết kiếm hiệp nổi tiếng thành một tác phẩm hài giải trí hiệu quả.

Khi ra mắt tại đại lục, Lộc Đỉnh Ký cung cấp cả hai phiên bản tiếng Quảng Đông và tiếng Phổ thông. Phim được xử lý từng khung hình trong suốt 18 tháng, vừa giữ lại chất liệu phim nhựa, vừa cải thiện độ sắc nét và những tiêu chuẩn màu sắc. Cụm từ khóa “Châu Tinh Trì - Lộc Đỉnh Ký công chiếu lần đầu tại đại lục” từng đạt hơn 230 triệu lượt tiếp cận trong một ngày, tạo nên nhiều hứa hẹn về một màn ra mắt thành công.

Song, kết quả thực tế lại là một cú sốc với Châu Tinh Trì và cả người hâm mộ ngôi sao điện ảnh.

Châu Tinh Trì ‘hết phép màu’

Câu hỏi chua xót liệu có phải vua hài châu Á đã “hết phép màu” được nhiều người đặt ra, khi gương mặt bảo chứng phòng vé một thời nay lại không thể kéo chân khán giả ra rạp.

Cảnh ê chề của Lộc Đỉnh Ký trở thành đề tài bàn tán xôn xao trên mạng xã hội và nhiều diễn đàn phim tại xứ tỷ dân. Giới chuyên môn lẫn khán giả vào cuộc, mổ xẻ lý do một tác phẩm từng được cho là kinh điển của Tinh gia lại có màn ngã ngựa đau điếng khi trở lại.

Một thời, khán giả Trung Quốc tâm niệm "nợ Châu Tinh Trì một vé xem phim". Vì diễn viên nổi tiếng những năm 1990-2000, khi các phim của ông còn chưa được chiếu ở đại lục. Tuổi thơ nhiều khán giả hâm mộ đều xem phim Tinh gia qua băng đĩa, nên hô hào ủng hộ ông bằng cách mua vé "bù". Song đến Lộc Đỉnh Ký, Châu Tinh Trì đã không còn là lý do để người xem xuống tiền mua vé.

Tên tuổi Châu Tinh Trì những năm qua giảm sức hút.

Giới quan sát đánh giá sự suy giảm sức hút của Lộc Đỉnh Ký không phải đến từ một nguyên nhân đơn lẻ, mà tổng hòa của nhiều thay đổi phản ánh rõ tính thích nghi của thị trường điện ảnh.

Trước hết là sự dịch chuyển của các tệp khán giả. Nhóm người xem dưới 25 tuổi (sinh sau năm 2000) hiện chiếm vị trí chủ lực với phòng vé Trung Quốc. Song, tệp này phần lớn không có ký ức, kỷ niệm về thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hong Kong hay phong cách hài đặc trưng của Châu Tinh Trì.

Thay vào đó, nhóm khán giả gen Z có xu hướng ưa chuộng phim Hollywood, nhất là các tác phẩm của sao lưu lượng. Trong khi, lượng fan trung thành của Tinh gia thuộc thế hệ sinh năm 1970-1990, những người hầu như đã lập gia đình. Theo HK01, tệp này hoặc không quá mặn mà với trải nghiệm giải trí tại rạp, hoặc đã mệt mỏi với việc xem lại những tác phẩm kinh điển.

Một nguyên nhân quan trọng khác nằm ở đặc trưng nội dung. Hài của Châu Tinh Trì gắn chặt với bối cảnh văn hóa Hong Kong thập niên 1990, nhiều lớp thoại và tình huống dựa trên ngôn ngữ bản địa, lối chơi chữ với nhịp điệu đặc trưng. Với khán giả đại lục trẻ tuổi, các yếu tố này không còn dễ tiếp nhận như trước.

Chưa kể, dù quảng cáo là được trau chuốt với phiên bản độ phân giải 4K, một bộ phận người xem cho rằng việc phục chế bằng AI khiến hình ảnh phim bị sai lệch, làm giảm “cảm giác hoài niệm” mà một bộ phim có tuổi đời 3 thập kỷ lẽ ra phải mang đến.

Song song đó, thói quen tiêu thụ nội dung cũng đã thay đổi mạnh. Nhiều “thượng đế” hiện tại quen với nhịp độ nhanh của các nền tảng trực tuyến, nội dung ngắn và khả năng tiếp cận tức thì. Việc bỏ tiền và thời gian ra rạp để xem một bộ phim cũ, dù được phục chế, không còn là lựa chọn ưu tiên nếu không có trải nghiệm vượt trội.

Thiếu các yếu tố bổ trợ như hoạt động giao lưu, cinetour, suất chiếu đặc biệt hoặc chiến dịch truyền thông đủ mạnh, Lộc Đỉnh Ký khó tạo hiệu ứng lan tỏa và truyền miệng. Tác phẩm đã chiếu ở Hong Kong hơn 3 thập kỷ, và các phiên bản chiếu mạng, hay thậm chí bản lậu của phim tung ra tràn lan, khiến nhu cầu mua vé ra rạp thưởng thức lại càng hạn chế.

Châu Tinh Trì không ít lần thất bại vì không chịu làm mới phim.

Tỷ lệ suất chiếu thấp cho thấy niềm tin của các hệ thống rạp vào khả năng sinh lời của phim không cao. Trong khi đó, loạt tác phẩm mới được hỗ trợ bởi các chiến dịch quảng bá rầm rộ, từ hoạt động truyền thông, mạng xã hội... Trước áp lực doanh thu, nhà rạp buộc phải ưu tiên những tác phẩm có khả năng sinh lời cao nhất. Trong bối cảnh đó, một bộ phim kinh điển được chiếu lại, dù mang giá trị hoài niệm, vẫn rất dễ bị “ra rìa” vì không có chiến lược thích hợp.

Đây không phải lần đầu Châu Tinh Trì nếm “trái đắng”. Vài năm qua, truyền thông xứ tỷ dân không ít lần réo tên vua hài châu Á đã đánh mất sức hút một cách đáng tiếc. NetEase nhận định ngôi sao Thần bài vẫn giữ cách làm phim cũ mà ít có sự đổi mới, từ đó khiến chất lượng phim bị kéo tụt, khó bắt kịp thời đại. Nhiều dự án hậu truyện "ăn theo" hào quang một thời như Mối tình ngoại truyện 2, Tân vua hài kịch hay của anh cũng vì vậy mà ngậm ngùi đón nhận thất bại.