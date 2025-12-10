Phim Châu Tinh Trì ê chề

"Lộc Đỉnh Ký", tác phẩm đình đám làm nên tên tuổi Châu Tinh Trì, vừa có màn ra mắt rất mờ nhạt ở thị trường Trung Quốc đại lục.

Theo HK01, Lộc Đỉnh Ký vừa ra mắt tại Trung Quốc đại lục vào ngày 5/12. Đây là lần đầu tiên bộ phim này được trình chiếu rạp tại thị trường đại lục, kể từ khi ra mắt cách đây 33 năm. Tác phẩm được kỳ vọng sẽ thu hút khán giả do có "vua hài Hong Kong" Châu Tinh Trì thủ vai chính.

Tuy nhiên, theo dữ liệu thống kê của Maoyan, Lộc Đỉnh Ký đang có thành tích ê chề. Doanh thu phòng vé trong ngày đầu tiên chỉ đạt 443.000 NDT - con số rất mờ nhạt. Thậm chí, tốc độ kiếm tiền của phim trong những ngày tiếp theo tiếp tục lao dốc. Kết thúc tuần mở màn, tổng doanh thu phim đạt 748.000 NDT. Bình quân mỗi suất chiếu chưa đến 4 khán giả, tỷ lệ suất chiếu chỉ chiếm 1,1% toàn hệ thống rạp.

Cùng thời điểm, Zootopia 2 thu về 2,3 tỷ NDT, chiếm 71% thị phần rạp. Điều này khiến nhiều khán giả bày tỏ thất vọng, thậm chí cho rằng "kiệt tác của Châu Tinh Trì cũng hết phép màu ở đại lục".

Châu Tinh Trì từng rất được yêu thích với vai Vi Tiểu Bảo. Ảnh: Weibo.

Giới quan sát cho rằng hiện tượng này xuất phát từ sự đứt gãy thế hệ khán giả và khoảng cách thời đại. Nhóm khán giả ra rạp chủ lực đã thay đổi, khi tập trung ở độ tuổi dưới 25 (sinh sau năm 2000). Những khán giả này được cho là ít quan tâm về Châu Tinh Trì, thay vào đó ưa chuộng phim Hollywood hoặc các phim mới của các sao lưu lượng. Trong khi đó, nhóm khán giả trung thành của Châu Tinh Trì tập trung ở độ tuổi thường đã lập gia đình, không quá mặn mà với việc ra rạp xem phim.

Lộc Đỉnh Ký do Châu Tinh Trì đóng chính, được chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp cùng tên của Kim Dung. Bộ phim được xem là tác phẩm kinh điển trong giai đoạn đỉnh cao của Châu Tinh Trì. Năm 1992, tác phẩm lọt top 5 doanh thu phòng vé tại Hong Kong, thậm chí còn được chính Kim Dung khen ngợi là phiên bản điện ảnh trung thành nhất với nguyên tác.