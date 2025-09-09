Thắp nhang gây cháy 4 căn nhà ở An Giang

Vụ hỏa hoạn xảy ra chiều tối 8/9, từ nhà ông Phạm Quí Tính (SN 1980), tại ấp Hòa Phát (xã Hòa Lạc, An Giang), sau đó lan sang các nhà kế cận, khiến 3 căn nhà bị cháy hoàn toàn, 1 căn khác bị ảnh hưởng một phần. Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người.
3 căn nhà cháy dữ dội.
Nguyên nhân ban đầu được xác định, người thân ông Tính thắp nhang ban thờ mẹ ruột rồi ra ngoài, không có người trông coi nên xảy ra cháy không được phát hiện kịp thời.
Khi người dân phát hiện cháy, ngọn lửa đã bao trùm nhà ông Tính, dù người dân địa phương và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tham gia dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát nhanh nên cháy lan sang các nhà kế bên.
Đến 20h cùng ngày, đám cháy mới được khống chế.
Hiện trường vụ cháy.
