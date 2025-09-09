Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thắp nhang gây cháy 4 căn nhà ở An Giang

  • Thứ ba, 9/9/2025 10:39 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Ngọn lửa xuất phát khi một hộ dân thắp nhang ban thờ, sau đó lan sang 4 nhà lân cận, thiêu rụi toàn bộ tài sản của 3 hộ gia đình tại xã Hòa Lạc, tỉnh An Giang.

Vụ hỏa hoạn xảy ra chiều tối 8/9, từ nhà ông Phạm Quí Tính (SN 1980), tại ấp Hòa Phát (xã Hòa Lạc, An Giang), sau đó lan sang các nhà kế cận, khiến 3 căn nhà bị cháy hoàn toàn, 1 căn khác bị ảnh hưởng một phần. Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người.

Thap nhanh chay 4 nha anh 1

3 căn nhà cháy dữ dội.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, người thân ông Tính thắp nhang ban thờ mẹ ruột rồi ra ngoài, không có người trông coi nên xảy ra cháy không được phát hiện kịp thời.

Khi người dân phát hiện cháy, ngọn lửa đã bao trùm nhà ông Tính, dù người dân địa phương và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tham gia dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát nhanh nên cháy lan sang các nhà kế bên.

Đến 20h cùng ngày, đám cháy mới được khống chế.

Thap nhanh chay 4 nha anh 2

Hiện trường vụ cháy.

Du khách nước ngoài đuối nước ở Phú Quốc tử vong

Một trong 5 du khách bị sóng cuốn khi tắm biển ở Phú Quốc (An Giang) đã không qua khỏi, dù được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa suốt gần 2 ngày qua.

20:12 2/9/2025

Sóng lớn cuốn 5 du khách ở Phú Quốc, 1 người nguy kịch

Chiều 31/8, tại khu vực biển khu phố 7 - Dương Đông (đặc khu Phú Quốc, An Giang) đã xảy ra vụ 5 du khách bị đuối nước khi tắm biển. Đến tối cùng ngày, 4 người đã hồi phục, còn 1 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

06:55 1/9/2025

2 du khách tử vong khi chèo sup trên biển ở An Giang

2 du khách đi tham quan, chèo sup tại bãi tắm thuộc xã Tiên Hải, tỉnh An Giang, bị sóng đánh lật phương tiện và tử vong.

18:06 17/8/2025

Áng văn đẹp về phương Nam

Đất rừng phương Nam là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đoàn Giỏi. Câu chuyện có bối cảnh đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, với rừng tràm bạt ngàn, với con thuyền lênh đênh, với sóng nước bập bềnh, với bạt ngàn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi. Tác phẩm ra đời khi nhà văn sống xa quê hương: sau năm 1954, Đoàn Giỏi ra Bắc tập kết. Ông sống tại Hà Nội tới mãi sau 1975 mới trở lại Sài Gòn.

30 năm sống xa quê hương Tiền Giang nhưng lúc nào ông cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có lẽ chính nỗi nhớ quê hương đó đã hun đúc nên những tác phẩm lớn, vẫn còn giá trị mãi với người đọc Việt.

https://tienphong.vn/thap-nhang-gay-chay-4-can-nha-o-an-giang-post1776591.tpo

Nhật Huy/Tiền Phong

Thắp nhanh cháy 4 nhà An Giang Phạm Quí Tính Hòa Lạc An Giang Thắp nhang cháy nhà Thắp nhang An Giang

  • An Giang

    An Giang
    • Diện tích: 3.536,7 km²
    • Dân số: 2.155.300
    • Phân chia hành chính: 1 thị xã, 8 huyện
    • Vùng: Tây Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 296
    • Biển số xe: 67

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý