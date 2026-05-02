Thảo dược quý có mùi thơm khó quên giúp giảm mỡ máu, ngừa ung thư

Với bảng thành phần dinh dưỡng ấn tượng, loại thảo mộc này đang trở thành thực phẩm bổ sung hàng đầu thế giới nhờ những lợi ích vượt trội cho cả nam và nữ.

Cỏ cà ri từ lâu đã được sử dụng như một bài thuốc cổ truyền tại nhiều quốc gia.

Có thể làm giảm lượng đường trong máu

Cỏ cà ri giúp cải thiện chức năng insulin và làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate nhờ hàm lượng chất xơ hòa tan cao.

Nghiên cứu cho thấy cỏ cà ri có thể giúp người mắc bệnh tiểu đường kiểm soát lượng đường trong máu. Tuy nhiên, bằng chứng vẫn còn sơ bộ, và các thực phẩm chức năng từ cỏ cà ri không hiệu quả bằng các loại thuốc được bào chế cho cùng mục đích.

Kích thích sản sinh sữa mẹ

Nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú, có thể bạn đã nghe nói rằng cỏ cà ri có thể giúp tăng lượng sữa.

Người dân ở Bắc Phi, châu Á và Nam Âu theo truyền thống đã sử dụng cỏ cà ri để tăng lượng sữa mẹ. Tuy nhiên, cỏ cà ri có thể gây ra một số tác dụng phụ nếu bạn đang cho con bú như làm tăng cảm giác khát và gây ra hiện tượng đổ mồ hôi nên cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng.

Cỏ cà ri là thực phẩm bổ sung hàng đầu thế giới nhờ những lợi ích vượt trội cho cả nam và nữ.

Có thể làm tăng nồng độ testosterone

Cỏ cà ri là thành phần quen thuộc trong các thực phẩm bổ sung cho nam giới. Hoạt chất furostanolic saponins trong hạt giúp thúc đẩy sản sinh testosterone tự nhiên, cải thiện ham muốn và tăng cường sức mạnh cơ bắp cho phái mạnh.

Một nghiên cứu năm 2017 cho thấy nồng độ testosterone tăng tới 46% ở 45 người đàn ông trong độ tuổi từ 35-65 sau 12 tuần sử dụng cỏ cà ri.

Có thể làm giảm mức cholesterol

Việc bổ sung hạt cỏ cà ri có thể làm giảm cholesterol lipoprotein mật độ thấp (LDL) (còn gọi là cholesterol "xấu") và tăng cholesterol lipoprotein mật độ cao (HDL) (còn gọi là cholesterol "tốt"), nhưng cần thêm nghiên cứu.

Nồng độ cholesterol cao là một yếu tố nguy cơ đáng kể đối với bệnh tim mạch.

Có thể giúp giảm đau bụng kinh

Các hợp chất trong cỏ cà ri gọi là phytoestrogen hoạt động giống như estrogen trong cơ thể, có thể điều trị chứng đau bụng kinh.

Một nghiên cứu năm 2022 cho thấy thực phẩm bổ sung từ hạt cỏ cà ri giúp giảm đau bụng dưới tới 67%. Uống bột hạt cỏ cà ri cũng có thể làm giảm đau bụng kinh.

Kiểm soát cơn thèm ăn và hỗ trợ giảm cân

Nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào, cỏ cà ri tạo cảm giác no lâu, giúp bạn kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể. Đây là "vũ khí" bí mật cho những ai đang thực hiện chế độ ăn kiêng hoặc nhịn ăn gián đoạn.

Cải thiện sức khỏe làn da và mái tóc

Chiết xuất cỏ cà ri có đặc tính kháng viêm, giúp giảm mụn trứng cá và làm dịu da.

Đặc biệt, mặt nạ từ bột cỏ cà ri là bí quyết lâu đời giúp tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng và trị gàu hiệu quả.

Chống ung thư

Trong những năm gần đây, cỏ cà ri đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của giới y khoa không chỉ bởi khả năng ổn định đường huyết mà còn bởi tiềm năng trong việc ức chế và tiêu diệt các tế bào ung thư. Các nghiên cứu chuyên sâu đã chỉ ra rằng loại thảo mộc này sở hữu những hoạt chất "vàng" có khả năng tiêu diệt một số tế bào ung thư như tế bào ung thư hạch và ung thư vú.