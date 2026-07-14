Thành Long đau buồn

Ngôi sao "Túy quyền" bày tỏ thương tiếc khi nhà sản xuất phim kỳ cựu Thi Nam Sinh qua đời. Sinh thời, bà và nam diễn viên có mối quan hệ thân thiết.

Theo Sinchew, làng điện ảnh Hoa ngữ vừa đón nhận tin buồn khi nhà sản xuất huyền thoại Thi Nam Sinh qua đời sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật, hưởng thọ 75 tuổi. Công ty Film Workshop do Thi Nam Sinh đồng sáng lập đã ra thông báo xác nhận bà trút hơi thở cuối cùng vào tối 13/7 tại Bệnh viện Dưỡng Hòa (Hong Kong).

Phía gia đình cho biết bà ra đi thanh thản. Thông tin về lễ tang và lễ tưởng niệm sẽ được công bố trong những ngày tới.

Thi Nam Sinh qua đời ở tuổi 75. Ảnh: Weibo.

Thi Nam Sinh mắc bệnh liên quan đến hệ miễn dịch từ năm 2022 và sức khỏe ngày càng suy giảm. Thời gian gần đây, bà bị nhiễm khuẩn khiến bệnh tình chuyển biến xấu nhanh chóng, dẫn đến suy đa tạng.

Trước khi qua đời, nhiều nguồn tin đã cho biết tình trạng sức khỏe của Thi Nam Sinh trở nên nguy kịch. Đầu tháng này, truyền thông Hong Kong đưa tin bà nhập viện trong tình trạng bệnh tình chuyển biến nặng. Những người bạn thân của bà như Trương Ngải Gia và Dư Chanh cũng được bắt gặp đến bệnh viện thăm nom với vẻ mặt đầy lo lắng, nhưng cả hai đều không đưa ra bình luận trước truyền thông.

Theo China Times, lần cuối Thi Nam Sinh xuất hiện trước công chúng là vào tháng 5 năm nay khi tham dự lễ tang của một người bạn. Khi đó, bà gầy đi trông thấy, gương mặt hốc hác và phải có người dìu khi di chuyển, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh mạnh mẽ, quyết đoán quen thuộc trước đây.

Sự ra đi của Thi Nam Sinh khiến giới làm phim và khán giả tiếc thương. Nhiều nghệ sĩ như Thành Long, Chân Tử Đan và Thư Kỳ đã đăng bài viết tưởng niệm.

Rạng sáng 14/7, Thành Long đăng tải bức ảnh chụp chung với Thi Nam Sinh trên mạng xã hội. Trong ảnh, cả hai đều mặc trang phục dạ tiệc trang trọng. Ngôi sao phim hành động xúc động viết: "Làng điện ảnh lại mất đi một huyền thoại. May mắn là mỗi khi nhìn lại những tác phẩm kinh điển ấy, mọi người sẽ luôn nhớ đến phong thái và khí chất của bà. Chị cả, mong chị yên nghỉ. Xin gửi lời tri ân và sẽ mãi mãi nhớ về chị".

Nhiều ngôi sao điện ảnh Hoa ngữ bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Thi Nam Sinh. Ảnh: China Times.

Ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan, người từng hợp tác với Thi Nam Sinh trong loạt phim Hoàng Phi Hồng, cũng đăng bài chia buồn: "Bàng hoàng khi nghe tin dữ, đau buồn không thể diễn tả. Chị đã cống hiến cả cuộc đời cho điện ảnh. Từ nay, chỉ còn có thể gặp lại chị qua những thước phim và nỗi nhớ khôn nguôi".

Dù không trực tiếp làm đạo diễn, Thi Nam Sinh là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất làng điện ảnh Hong Kong. Từ năm 30 tuổi, bà đảm nhiệm vai trò giám chế, nhà sản xuất của nhiều bộ phim, tham gia hoạch định chiến lược cho nhiều công ty điện ảnh, đồng thời được mời làm giảng viên, giám khảo Giải Kim Mã và nhiều liên hoan phim quốc tế.

Bà cũng là một trong "Tân Nghệ Thành thất quái" và từng được trao Giải Thành tựu trọn đời của Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong để ghi nhận những cống hiến to lớn cho nền điện ảnh Hoa ngữ. Cách đây 9 năm, bà được trao giải Máy quay vàng (Camera Berlinale) của Liên hoan phim Berlin, trở thành người Trung Quốc thứ ba nhận vinh dự này sau Củng Lợi và Hứa An Hoa, khẳng định vị thế cũng như những cống hiến to lớn của bà đối với ngành công nghiệp điện ảnh.