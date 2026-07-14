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Giải trí

MXH lan truyền tin đồn Song Joong Ki ly hôn lần 2

  • Thứ ba, 14/7/2026 10:44 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tin đồn Song Joong Ki ly hôn lần 2 đang gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, theo truyền thông Hàn Quốc, đây là nội dung chưa được kiểm chứng.

Ngày 14/7, theo nội dung từ tờ Daily25news của Hàn Quốc cùng một số trang tin tức Trung Quốc như Ftvnews, Mirror Media, tin đồn Song Joong Ki ly hôn lần 2 lan truyền khắp mạng xã hội. Theo thông tin đang lan truyền, tài tử và vợ là Katy Louise Saunders đang chuẩn bị thủ tục ly hôn sau hơn 3 năm kết hôn.

Tuy nhiên, đến nay chưa có bất kỳ bằng chứng hay xác nhận chính thức nào từ phía người trong cuộc.

Theo truyền thông Hàn Quốc, tin đồn bắt nguồn từ một số kênh YouTube chuyên sản xuất nội dung giật gân nhằm thu hút lượt xem. Những kênh này sử dụng các tiêu đề như "Song Joong Ki ly hôn lần 2 sau 3 năm kết hôn", "Katy trở về Anh" hay "Cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ" để câu kéo người xem.

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Song Joong Ki và Katy Louise Saunders kết hôn năm 2023. Ảnh: Money Today.

Tuy nhiên, các nội dung trên đều không dẫn nguồn từ cơ quan báo chí uy tín hay phát ngôn của người trong cuộc. Nhiều video bị cho là cắt ghép các đoạn phỏng vấn, hình ảnh cũ, phụ đề hoặc chỉnh sửa ngữ cảnh để tạo cảm giác đang phản ánh những diễn biến mới.

Một số nội dung thậm chí lấy thông tin từ các vụ ly hôn của người nổi tiếng khác rồi chỉnh sửa thành câu chuyện của Song Joong Ki và Katy Louise Saunders. Nhiều phát ngôn trước đây của nam diễn viên cũng bị trích dẫn rời rạc và diễn giải thành dấu hiệu cho thấy hôn nhân rạn nứt.

Để tăng tương tác, các video thường gắn những cụm từ như "khẩn cấp", "độc quyền", "gây sốc" hay "tin nóng", khiến thông tin sai lệch lan truyền nhanh trên các nền tảng mạng xã hội.

Tờ Daily25news cho biết trái ngược với những lời đồn, Song Joong Ki và Katy Louise Saunders gần đây vẫn xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện chính thức. Vợ chồng họ đảm nhận vai trò dẫn chuyện trong một buổi hòa nhạc cổ điển. Trên sân khấu, cả hai phối hợp nhịp nhàng khi luân phiên sử dụng tiếng Hàn và tiếng Anh, đồng thời gửi gắm thông điệp ấm áp dành cho các con. Màn xuất hiện của cặp đôi nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả.

Đây cũng là một trong số ít lần 2 người cùng tham gia lịch trình công khai kể từ khi kết hôn. Đây cũng được xem là bằng chứng cho thấy họ vẫn duy trì cuộc sống hôn nhân bình thường, trái ngược với các tin đồn đang lan truyền.

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Vợ chồng Song Joong Ki trong sự kiện gần đây. Ảnh: Daily25news.

Song Joong Ki kết hôn với Katy Louise Saunders vào 2023. Cùng năm, cả 2 đón con trai đầu lòng. Sau đó, họ tiếp tục chào đón con thứ 2.

Theo nhiều nguồn tin, vợ chồng nam diễn viên dành phần lớn thời gian sống ở nước ngoài, tập trung chăm sóc con và xây dựng cuộc sống gia đình.

Truyền thông Hàn Quốc khuyến cáo người dùng cần thận trọng trước các nội dung giải trí chưa được kiểm chứng, đặc biệt là những video sử dụng tiêu đề gây sốc để thu hút lượt xem.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh tin giả ngày càng lan truyền nhanh trên mạng xã hội, công chúng nên ưu tiên kiểm chứng thông tin thông qua phát ngôn chính thức hoặc các cơ quan báo chí uy tín thay vì chia sẻ những nội dung chưa được xác thực.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Minh Hạo

Song Joong Ki Song Joong Ki Hàn Quốc Katy Louise Saunders

  • Song Joong Ki

    Song Joong Ki

    Song Joong Ki được nhiều khán giả biết đến qua bộ phim Sungkyunkwan Scandal và chương trình giải trí Running Man. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ quân sự, anh vào vai chính trong bom tấn truyền hình Hậu duệ mặt trời thu hút mức tỷ suất khán giả cao nhất tại Hàn Quốc, đưa anh thành một ngôi sao Hallyu hàng đầu.

    • Ngày sinh: 19/9/1985
    • Nơi sinh: Daejeon, Hàn Quốc
    • Vợ: Song Hye Kyo

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