Ê-kíp sản xuất Tinh hà 'say hi' lên tiếng về tranh cãi

Ê-kíp sản xuất Tinh hà “say hi” khẳng định ca khúc "Xoay vòng" không đạo nhạc "Nerves" của DPR IAN như những đồn đoán đang lan truyền trên mạng xã hội.

Chiều 13/7, ê-kíp sản xuất chương trình Tinh hà “say hi” chính thức lên tiếng về những tranh luận xoay quanh ca khúc Xoay vòng của team Hurrykng, CONGB, Jsol và Vương Bình trong Livestage 1. Trước đó, cộng đồng fan của ca sĩ DPR IAN đặt nghi vấn bài hát sao chép Nerves. Hai bài hát được cho là có bản beat tương đồng. Nerves được DPR IAN phát hành từ 2021. Trong khi đó, Xoay vòng được team Hurrykng trình diễn trong tập 2 của Tinh hà “say hi” lên sóng ngày 11/7.

Trong thông báo đưa ra chiều 13/7, ê-kíp sản xuất chương trình khẳng định ca khúc Xoay vòng được đội ngũ sản xuất xây dựng độc lập, không sao chép giai điệu từ bất kỳ tác phẩm âm nhạc nào. Theo hồ sơ do producer cung cấp, quá trình sản xuất có sử dụng một số tài nguyên âm thanh thương mại đã được mua và cấp phép từ nhà cung cấp chuyên nghiệp.

Xoay vòng của team Hurrykng vướng tranh luận trên mạng xã hội. Ảnh: NSX.

“Một số tài khoản đã tự ý ghép trích đoạn ngắn của Xoay vòng và Nerves để so sánh, từ đó có một số suy diễn không chính xác về nguồn gốc của ca khúc trên nền tảng mạng xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của chương trình. Nhà sản xuất chương trình đã làm việc với Producer Đỗ Cẩm Khang (KADO) - nhà sản xuất chính của beat Xoay vòng về quá trình xây dựng bản phối này”, ê-kios thông báo.

Theo ê-kíp, producer KADO đã đăng tải video bóc tách các lớp âm thanh trong beat Xoay vòng. Nhà sản xuất lần lượt tách để cho khán giả nghe từng lớp âm thanh được sử dụng trong bản phối, giúp mọi người nhìn nhận rõ từng thành phần trước khi chúng được kết hợp thành beat hoàn chỉnh.

“Sau đó, KADO trực tiếp đặt phần trống của Nerves và Xoay vòng cạnh nhau để khán giả đối chiếu. Producer này tiếp tục so sánh các lớp âm thanh còn lại của 2 ca khúc, rồi trình bày toàn bộ beat Xoay vòng. Sau khi đã kết hợp đầy đủ thành phần thì thấy 2 bài hoàn toàn khác nhau. Chương trình hiện lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu và tài liệu liên quan đến quá trình sáng tạo, sản xuất ca khúc để phục vụ việc xác minh khi cần thiết”, ê-kíp cho biết.

Tinh hà “say hi” là mùa thứ 3 của Anh trai “say hi”. Chương trình quy tụ 24 anh trai với nhiều gương mặt nổi bật như Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Wren Evans… Sau tập 2, nhiều tiết mục âm nhạc gây sốt, đặc biệt là IDNAT - Im đợi người anh thương của team Wren Evans hay 50 cuộc gọi nhỡ của team Quang Hùng MasterD.