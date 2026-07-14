Mỹ nhân Đài Loan gây bàn tán

Nhiều trang báo Hàn đưa tin Tzuyu rời JYP sau 11 năm gắn bó nhưng vẫn tiếp tục hoạt động cùng TWICE. Sau đó, phía công ty cho biết việc gia hạn chưa có kết quả chính thức.

Ngày 14/7, News1 đưa tin Tzuyu, thành viên của nhóm TWICE, đã thống nhất không ký tiếp hợp đồng độc quyền với JYP Entertainment. Theo nguồn tin này, dù rời công ty quản lý, nữ ca sĩ vẫn dự kiến tham gia các hoạt động chung của TWICE với đội hình đầy đủ.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi Tzuyu đã đồng hành cùng JYP trong suốt 11 năm, kể từ khi ra mắt cùng TWICE vào năm 2015. Tuy nhiên, không lâu sau đó, phía công ty đã lên tiếng và cho biết tương lai của nữ thần tượng vẫn chưa được quyết định.

Trao đổi với Star News, đại diện JYP Entertainment cho biết: “TWICE đang trong giai đoạn thảo luận gia hạn hợp đồng. Chúng tôi sẽ đưa ra thông báo ngay khi vấn đề được xác định”.

Nhiều trang báo Hàn đưa tin Tzuyu sẽ rời JYP sau 11 năm. Ảnh: @Tzuyu.

Trước đó, vào cuối tháng 6, JYP từng thông báo đang thảo luận hợp đồng với các thành viên TWICE trên cơ sở tôn trọng nguyện vọng của từng người. Công ty không tiết lộ thời điểm hợp đồng hiện tại kết thúc, đồng thời cho biết sẽ công bố khi có kết quả cuối cùng.

Thông tin xuất hiện trong bối cảnh TWICE vừa khép lại chuyến lưu diễn thế giới THIS IS FOR, kéo dài khoảng một năm với 81 đêm diễn tại 44 thành phố. Trước đó, trưởng nhóm Jihyo cho biết các thành viên dự kiến tạm nghỉ hoạt động chung trong phần còn lại của năm 2026 để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng sau 11 năm liên tục duy trì lịch trình. Dù vậy, đây không phải thông báo tan rã và các thành viên vẫn có thể tiếp tục những dự án cá nhân.

Tzuyu sinh năm 1999 tại Đài Loan (Trung Quốc), ra mắt cùng TWICE vào năm 2015. Nhóm sau đó vươn lên hàng ngũ những nhóm nhạc nữ Kpop nổi bật với loạt ca khúc như Like OOH-AHH, CHEER UP, TT, What is Love? và Feel Special. Không chỉ hoạt động tại Hàn Quốc, TWICE còn xây dựng lượng người hâm mộ lớn tại Nhật Bản, Mỹ và nhiều thị trường quốc tế.

Năm 2022, toàn bộ chín thành viên TWICE từng đồng loạt gia hạn hợp đồng với JYP. Đến năm 2024, Tzuyu chính thức ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo thông qua mini album đầu tay abouTZU. Cô cũng tham gia viết lời một số ca khúc, từng bước mở rộng hoạt động cá nhân bên cạnh lịch trình cùng nhóm.

Trong bối cảnh nhóm bước vào giai đoạn đàm phán hợp đồng mới, tương lai của Tzuyu và các thành viên còn lại đang nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.