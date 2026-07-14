Thêm 2 người con thông báo bỏ họ Brad Pitt

Zahara Jolie và Maddox Jolie thông báo bỏ họ "Pitt" khỏi tên hợp pháp. Trước đó, Shiloh hay Vivienne có động thái tương tự.

People đưa tin 2 người con của Angelina Jolie và Brad Pitt là Zahara Jolie và Maddox Jolie thông báo bỏ họ "Pitt" khỏi tên hợp pháp. Theo tài liệu tòa án được People công bố, Zahara (21 tuổi) và Maddox (24 tuổi) đều đã hoàn tất thủ tục công bố ý định đổi tên theo quy định của bang California. Thông báo pháp lý của Zahara được đăng trên Los Angeles Daily Journal ngày 9/7, trong khi Maddox thực hiện thủ tục này vào 7/7.

Trong đơn gửi tòa án, Zahara đề nghị đổi tên hợp pháp thành Zahara Marley Jolie, còn Maddox muốn sử dụng tên Maddox Chivan Jolie, chính thức bỏ họ Pitt.

Hiện các yêu cầu vẫn chờ tòa án phê duyệt. Theo lịch trình, phiên điều trần của Maddox diễn ra ngày 14/9, còn Zahara ra tòa vào 28/9. Đến hiện tại, đại diện của Angelina Jolie chưa đưa ra phản hồi về vấn đề này.

Zahara Jolie và Maddox Jolie thông báo bỏ họ "Pitt". Ảnh: WireImage.

Việc Zahara hoàn tất thủ tục đổi tên diễn ra không lâu sau lễ tốt nghiệp tại Spelman College hôm 17/5. Trong chương trình tốt nghiệp, cô vẫn được ghi trên giấy tờ là Zahara Marley Jolie-Pitt, nhưng khi bước lên sân khấu nhận bằng cử nhân ngành Tâm lý học, tên được xướng của cô chỉ còn Zahara Marley Jolie.

Maddox nộp đơn xin đổi tên vào cuối tháng 5. Anh đồng thời bỏ họ Pitt trong phần giới thiệu bộ phim Couture. Ở dự án này, Maddox đảm nhận vai trò trợ lý đạo diễn.

Trước đó nữa, tháng 8/2024, People xác nhận Shiloh Jolie đã chính thức đổi tên từ Shiloh Nouvel Jolie-Pitt thành Shiloh Jolie. Shiloh nộp đơn xin đổi họ đúng vào sinh nhật lần thứ 18, ngày 27/5/2024. Sau khi hồ sơ được gửi lên tòa, một nguồn tin cho biết Brad Pitt rất buồn vì quyết định của con gái.

"Brad biết chuyện và rất buồn khi Shiloh bỏ họ của anh. Việc mất đi sự gắn kết với các con luôn là điều đau lòng. Anh ấy yêu các con và nhớ chúng rất nhiều", nguồn tin chia sẻ.

Không chỉ Zahara, Maddox và Shiloh, cô con gái út Vivienne Jolie cũng đã sử dụng tên Vivienne Jolie thay vì Vivienne Jolie-Pitt trong vở nhạc kịch Broadway The Outsiders hồi tháng 5/2024. Dự án này do Angelina Jolie tham gia với vai trò nhà sản xuất, còn Vivienne hỗ trợ phía sau hậu trường.

Mối quan hệ giữa Brad Pitt và các con được cho là rạn nứt sau cuộc chia tay ồn ào giữa anh với Angelina Jolie. Sau hơn hai năm kết hôn và hơn một thập kỷ gắn bó, cả hai chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 12/2024.

Brad Pitt không còn gắn kết với các con. Ảnh: GQ.

Angelina Jolie và Brad Pitt bắt đầu hẹn hò năm 2005, cũng là năm nữ diễn viên nhận nuôi Zahara. Cuối năm đó, Brad Pitt tiến hành thủ tục nhận nuôi hợp pháp Zahara và Maddox. Đến tháng 1/2006, tòa án tại Los Angeles chấp thuận việc đổi họ của cả hai thành Jolie-Pitt.

Ngoài Maddox, Zahara, Shiloh và Vivienne, cặp sao Hollywood còn có hai người con khác là Pax Jolie và Knox Jolie - anh em sinh đôi với Vivienne.

Trước đó, năm 2024, một nguồn tin nói với People rằng Brad Pitt gần như không còn liên lạc với các con khi chúng trưởng thành. Thời điểm mới ly hôn, nam diễn viên vẫn có quyền thăm nom các con nhỏ. Song hiện tại, cả 6 người con đều đã đủ tuổi trưởng thành theo quy định pháp luật.

Một nguồn tin thân cận với Brad Pitt cho rằng tình trạng hiện tại là kết quả của "một chiến dịch kéo dài nhằm chia rẽ con cái với cha". Người này mô tả đây là thực tế đau lòng sau nhiều năm một phụ huynh bị cho là tác động đến các con trong mối quan hệ với người còn lại.