Không nhận ra Tom Cruise

Tom Cruise gây bất ngờ khi hóa thân thành tỷ phú già nua, bụng phệ trong phim hài "Digger". Diện mạo khác lạ khiến khán giả kỳ vọng tài tử trở lại đường đua Oscar.

Theo Daily Mail, trailer bộ phim Digger được công bố ngày 13/7, đánh dấu sự thay đổi đáng kể về hình ảnh của Tom Cruise so với những vai người hùng hành động quen thuộc. Trong phim, nam diễn viên 64 tuổi sử dụng chất giọng miền Nam nước Mỹ, đồng thời hóa trang với mái tóc bạc thưa và chiếc bụng lớn để vào vai Digger Rockwell.

Digger được giới thiệu là một ông trùm dầu mỏ kiêm tỷ phú, người vô tình gây ra cuộc khủng hoảng sinh thái trên phạm vi toàn cầu.

Sự thay đổi ngoại hình của Tom Cruise nhanh chóng thu hút sự chú ý sau khi trailer được phát hành. Nhiều khán giả cho biết họ bất ngờ khi chứng kiến nam diễn viên xuất hiện già nua, khác xa hình ảnh phong độ thường thấy. Một số ý kiến cũng dự đoán vai diễn có thể giúp Tom Cruise trở thành ứng viên tại mùa giải thưởng điện ảnh sắp tới.

Hình ảnh khác lạ của Tom Cruise trong phim mới. Ảnh: Warner Bros.

Bộ phim được ghi hình tại Anh trong quá trình sản xuất kéo dài khoảng sáu tháng. Trên áp phích quảng bá, tác phẩm được giới thiệu bằng khẩu hiệu “một bộ phim hài có quy mô thảm họa”.

Digger do Alejandro González Iñárritu đạo diễn. Nhà làm phim người Mexico từng bốn lần giành giải Oscar và được biết đến qua các tác phẩm như Birdman và The Revenant. Ông đồng thời tham gia sản xuất phim cùng Tom Cruise.

Tom Cruise sinh năm 1962, là diễn viên kiêm nhà sản xuất phim người Mỹ. Ông bắt đầu hoạt động điện ảnh từ đầu thập niên 1980, gây chú ý với Risky Business và vươn lên hàng ngôi sao quốc tế sau thành công của Top Gun. Trong sự nghiệp kéo dài hơn bốn thập niên, Cruise từng cộng tác với nhiều đạo diễn tên tuổi như Martin Scorsese, Stanley Kubrick, Steven Spielberg, Michael Mann và Paul Thomas Anderson.

Tên tuổi Tom Cruise đặc biệt gắn liền với vai điệp viên Ethan Hunt trong loạt phim Mission: Impossible, nơi ông đồng thời tham gia sản xuất và nổi tiếng với việc tự thực hiện nhiều cảnh hành động mạo hiểm.

Bên cạnh dòng phim thương mại, nam diễn viên còn được đánh giá cao qua Born on the Fourth of July, Jerry Maguire, Magnolia và Collateral. Năm 2025, tài tử được trao BFI Fellowship và Oscar danh dự nhằm ghi nhận những đóng góp lâu dài cho điện ảnh, trải nghiệm chiếu rạp và cộng đồng diễn viên đóng thế.