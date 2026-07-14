Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Không nhận ra Tom Cruise

  • Thứ ba, 14/7/2026 10:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tom Cruise gây bất ngờ khi hóa thân thành tỷ phú già nua, bụng phệ trong phim hài "Digger". Diện mạo khác lạ khiến khán giả kỳ vọng tài tử trở lại đường đua Oscar.

Theo Daily Mail, trailer bộ phim Digger được công bố ngày 13/7, đánh dấu sự thay đổi đáng kể về hình ảnh của Tom Cruise so với những vai người hùng hành động quen thuộc. Trong phim, nam diễn viên 64 tuổi sử dụng chất giọng miền Nam nước Mỹ, đồng thời hóa trang với mái tóc bạc thưa và chiếc bụng lớn để vào vai Digger Rockwell.

Digger được giới thiệu là một ông trùm dầu mỏ kiêm tỷ phú, người vô tình gây ra cuộc khủng hoảng sinh thái trên phạm vi toàn cầu.

Sự thay đổi ngoại hình của Tom Cruise nhanh chóng thu hút sự chú ý sau khi trailer được phát hành. Nhiều khán giả cho biết họ bất ngờ khi chứng kiến nam diễn viên xuất hiện già nua, khác xa hình ảnh phong độ thường thấy. Một số ý kiến cũng dự đoán vai diễn có thể giúp Tom Cruise trở thành ứng viên tại mùa giải thưởng điện ảnh sắp tới.

Tom Cruise ảnh 1Tom Cruise ảnh 2Tom Cruise ảnh 3Tom Cruise ảnh 4

Hình ảnh khác lạ của Tom Cruise trong phim mới. Ảnh: Warner Bros.

Bộ phim được ghi hình tại Anh trong quá trình sản xuất kéo dài khoảng sáu tháng. Trên áp phích quảng bá, tác phẩm được giới thiệu bằng khẩu hiệu “một bộ phim hài có quy mô thảm họa”.

Digger do Alejandro González Iñárritu đạo diễn. Nhà làm phim người Mexico từng bốn lần giành giải Oscar và được biết đến qua các tác phẩm như BirdmanThe Revenant. Ông đồng thời tham gia sản xuất phim cùng Tom Cruise.

Tom Cruise sinh năm 1962, là diễn viên kiêm nhà sản xuất phim người Mỹ. Ông bắt đầu hoạt động điện ảnh từ đầu thập niên 1980, gây chú ý với Risky Business và vươn lên hàng ngôi sao quốc tế sau thành công của Top Gun. Trong sự nghiệp kéo dài hơn bốn thập niên, Cruise từng cộng tác với nhiều đạo diễn tên tuổi như Martin Scorsese, Stanley Kubrick, Steven Spielberg, Michael Mann và Paul Thomas Anderson.

Tên tuổi Tom Cruise đặc biệt gắn liền với vai điệp viên Ethan Hunt trong loạt phim Mission: Impossible, nơi ông đồng thời tham gia sản xuất và nổi tiếng với việc tự thực hiện nhiều cảnh hành động mạo hiểm.

Bên cạnh dòng phim thương mại, nam diễn viên còn được đánh giá cao qua Born on the Fourth of July, Jerry Maguire, MagnoliaCollateral. Năm 2025, tài tử được trao BFI Fellowship và Oscar danh dự nhằm ghi nhận những đóng góp lâu dài cho điện ảnh, trải nghiệm chiếu rạp và cộng đồng diễn viên đóng thế.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Nhiều phim Việt được chiếu miễn phí tại 190 cụm rạp

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các phim cách mạng tiêu biểu được chiếu miễn phí tại 190 cụm rạp trên cả nước.

12:37 9/7/2026

World Cup 2026 gây tranh luận khi có Justin Bieber, Shakira và BTS

World Cup 2026 gây tranh luận khi FIFA đưa biểu diễn giữa giờ vào trận chung kết. Trong đó, Justin Bieber, Shakira, BTS và Madonna góp mặt trong đội hình nghệ sĩ chính.

12:26 9/7/2026

Bom tấn 'điên rồ' của Nolan gây bàn tán sau suất chiếu đầu tiên

Bom tấn sử thi "The Odyssey" của Christopher Nolan nhận nhiều lời khen sau suất chiếu sớm. Dự án 250 triệu USD được xem là canh bạc táo bạo của đạo diễn.

18:43 7/7/2026

Minh An

Tom Cruise Tom Cruise không nhận ra giải trí diễn viên

  • Tom Cruise

    Tom Cruise

    Tom Cruise có tên thật là Thomas Cruise Mapother IV, là một nam diễn viên và nhà sản xuất phim người Mỹ. Anh bắt đầu sự nghiệp của mình ở tuổi 19 với bộ phim Endless Love và gây được sự chú ý từ công chúng với vai diễn Trung úy Pete "Maverick" Mitchell trong Top Gun. Cruise cũng được biết đến rộng rãi với vai diễn điệp viên IMF Ethan Hunt trong loạt phim Nhiệm vụ bất khả thi. Anh là một trong những nam diễn viên có doanh thu phim cao nhất toàn cầu.

    • Ngày sinh: 3/7/1962
    • Nơi sinh: Syracuse, New York, Mỹ
    • Vợ: Mimi Rogers (1987-1990), Nicole Kidman (1990-2001), Katie Holmes (2006-2012)
    • Con: 3

Đọc tiếp

Mỹ nhân Đài Loan gây bàn tán

Mỹ nhân Đài Loan gây bàn tán

18 phút trước 12:01 14/7/2026

0

Nhiều trang báo Hàn đưa tin Tzuyu rời JYP sau 11 năm gắn bó nhưng vẫn tiếp tục hoạt động cùng TWICE. Sau đó, phía công ty cho biết việc gia hạn chưa có kết quả chính thức.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý