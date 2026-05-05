Thành London rung chuyển ở Premier League

  • Thứ ba, 5/5/2026 10:13 (GMT+7)
Cục diện nhóm cuối bảng Premier League đang đẩy bóng đá London vào kịch bản đầy trớ trêu ở mùa giải năm nay.

Arsenal thắng West Ham sẽ cứu Tottenham khỏi nguy cơ rớt hạng.

Sau vòng 35, khoảng cách giữa Tottenham và West Ham chỉ vỏn vẹn 1 điểm. Trong khi đó, Leeds, Crystal Palace và Nottingham Forest tạm thời an toàn. Điều này đồng nghĩa cuộc chiến trụ hạng khả năng chỉ còn là màn tử chiến giữa 2 đại diện thủ đô.

Kịch bản ấy đồng nghĩa London có thể mất đi một đội bóng tại Premier League mùa tới. Nhưng câu chuyện không dừng ở đó. Chính các CLB London lại giữ chìa khóa định đoạt cả cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng.

Tâm điểm đổ dồn vào trận đấu giữa West Ham và Arsenal vào ngày 10/5. Cuộc đối đầu này có thể thay đổi toàn bộ cục diện. Với Arsenal, đây là trận đấu buộc phải thắng để duy trì lợi thế trong cuộc đua ngôi vương. Nhưng với West Ham, mỗi điểm số lúc này đều mang ý nghĩa sống còn.

Tình thế càng trở nên cay đắng với Tottenham. Theo lẽ thông thường, Spurs luôn mong đối thủ cùng thành phố là Arsenal sảy chân. Nhưng ở thời điểm hiện tại, họ buộc phải hy vọng "Pháo thủ" giành chiến thắng. Một thất bại của West Ham sẽ giúp Tottenham nới rộng khoảng cách và tiến gần hơn đến mục tiêu trụ hạng.

Nói cách khác, Spurs có thể phải chứng kiến kình địch tiến gần chức vô địch dù không dễ chấp nhận, chỉ để đổi lấy sự an toàn của chính mình.

Ngược lại, người hâm mộ Arsenal có thể không mặn mà với việc gián tiếp cứu Tottenham. Tuy nhiên, trong bối cảnh họ đang nắm quyền tự quyết ở cuộc đua vô địch, mục tiêu duy nhất vẫn là chiến thắng. Và nếu điều đó vô tình giúp Spurs thoát hiểm, đó chỉ là hệ quả ngoài ý muốn.

Khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định, London là trung tâm của bóng đá Anh, định đoạt cuộc đua vô địch đến cuộc chiến sinh tồn.

Cục diện cuộc đua trụ hạng hiện tại.
Highlights Arsenal 3-0 Fulham Rạng sáng 3/5, Arsenal đánh bại Fulham trên sân nhà ở vòng 35 Premier League, qua đó nới rộng khoảng cách với Man City lên 6 điểm.

Minh Nghi

