Chelsea ra quyết định với Nicolas Jackson

Chelsea sẽ có quyết định về tương lai của Nicolas Jackson sau khi kết thúc quãng thời gian cho mượn tại Bayern Munich.

Jackson chuẩn bị trở lại Chelsea.

Theo Daily Mail, ban lãnh đạo Chelsea vẫn đánh giá cao Jackson bất chấp việc anh từng bị đẩy khỏi kế hoạch của đội bóng mùa trước. Nguồn tin nội bộ cho biết nguyên nhân chính khiến chân sút 24 tuổi rời Stamford Bridge là mối quan hệ đổ vỡ với cựu HLV Enzo Maresca, chứ không xuất phát từ yếu tố chuyên môn.

Dù vậy, tương lai của tiền đạo người Senegal vẫn chưa được đảm bảo hoàn toàn. Chelsea được cho đã nhận nhiều đề nghị thăm dò từ các CLB Premier League và một số đội bóng nước ngoài.

Trong trường hợp xuất hiện một mức giá đủ hấp dẫn, đội chủ sân Stamford Bridge sẵn sàng cân nhắc bán cầu thủ này. Tuy nhiên, kế hoạch hiện tại là để Jackson làm việc trực tiếp với Xabi Alonso trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ chính thức bắt đầu công việc từ ngày 1/7. Trước đó, Alonso chỉ có thể theo dõi Jackson từ xa bởi tiền đạo này đang tập trung cùng đội tuyển Senegal chuẩn bị cho World Cup 2026.

Các nguồn tin cho biết Jackson sẵn sàng tiếp tục gắn bó với Chelsea. Tuy nhiên, anh muốn được đảm bảo cơ hội ra sân nhiều hơn. Đây cũng là bài toán không đơn giản với Alonso khi Chelsea hiện sở hữu tới bốn tiền đạo gồm Jackson, Joao Pedro, Liam Delap và Emmanuel Emegha. Điểm cộng lớn dành cho Jackson là khả năng thi đấu linh hoạt. Ngoài vị trí trung phong, anh còn có thể đá dạt biên khi cần thiết, điều mà Delap không thực sự làm tốt.

Mùa vừa qua, Jackson ghi 11 bàn sau 34 trận cho Bayern Munich trên mọi đấu trường. Đội bóng Đức đã chi 14,3 triệu bảng phí mượn cầu thủ này trong một mùa và cần bỏ thêm 56,2 triệu bảng nếu muốn mua đứt.

Chelsea chiêu mộ Jackson từ Villarreal với giá 32 triệu bảng vào năm 2023. Tiền đạo người Senegal hiện vẫn còn hợp đồng với đội bóng thành London tới năm 2033.

