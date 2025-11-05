'Thánh địa lừa đảo' ở Myanmar lại ồ ạt tuyển người mới

Sau các cuộc đột kích quy mô lớn của chính quyền Myanmar vào “thánh địa lừa đảo” KK Park, nhiều băng nhóm tội phạm ồ ạt tuyển người thay thế sau khi hàng trăm lao động bỏ trốn.

Những ngày cuối tháng 10, chính quyền quân sự Myanmar mở chiến dịch truy quét quy mô lớn tại KK Park, trung tâm lừa đảo trực tuyến khét tiếng nằm sát biên giới Thái Lan.

Trước đợt đột kích này, hơn 1.600 người đã tháo chạy, phần lớn vượt biên sang Thái Lan, song nhiều người khác vẫn ở lại và nhanh chóng được “tuyển dụng” vào các cơ sở lừa đảo khác, theo AFP.

Các chuyên gia nhận định chiến dịch này vô tình châm ngòi cho một “cuộc khủng hoảng tuyển dụng” giữa các băng nhóm tội phạm mạng.

“Một số người sẽ bị những ông chủ vô lương tâm tuyển dụng, trong khi số khác có thể được các ‘công ty tốt’ nhận vào. Tất cả tùy vào may rủi”, một người Trung Quốc tự nhận là “nhân viên lừa đảo tự nguyện” nói với AFP qua tin nhắn, kèm bằng chứng định vị gần biên giới Thái Lan.

Theo nguồn tin này, chỉ trong ngày 23/10, hàng trăm lao động rời KK Park đã tìm đến khu phức hợp cách đó 3 km, bị thu hút bởi mức lương lên tới 1.400 USD mỗi tháng.

“Những người rời đi sẽ không thất nghiệp lâu. Nhiều nhóm đang ráo riết tìm nhân lực để khôi phục hoạt động”, người này nói thêm.

Cuộc truy quét vào các trung tâm lừa đảo ở Myanmar vô tình kéo theo cuộc khủng hoảng nhân lực trong mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Ảnh: Reuters.

Ông Jason Tower, chuyên gia cao cấp thuộc Tổ chức Sáng kiến Toàn cầu Chống tội phạm có tổ chức Xuyên quốc gia (GI-TOC), cho rằng phần lớn những người bỏ chạy đã được “tuyển lại” bởi các băng nhóm khác.

“Một số người chỉ đơn giản tìm địa điểm mới để tiếp tục lừa đảo. Với họ, đây vẫn là một ‘công việc’,” ông Tower nhận định.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, các trung tâm lừa đảo trực tuyến đã khiến nạn nhân tại Đông Á và Đông Nam Á mất tới 37 tỷ USD trong năm 2023, chủ yếu thông qua các chiêu trò lừa tình và đầu tư tiền điện tử. Con số thực tế trên toàn cầu có thể còn cao hơn nhiều, do các nạn nhân thường ngại tố giác.

Trong bối cảnh nội chiến kéo dài, các vùng biên giới lỏng lẻo của Myanmar đã trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho trung tâm lừa đảo. Chính quyền quân sự bị cáo buộc làm ngơ trước hoạt động phi pháp này nhằm thu lợi cho các nhóm dân quân thân chính phủ, bất chấp sức ép ngày càng tăng từ Bắc Kinh, quốc gia có nhiều công dân bị lừa đảo và buôn bán vào các khu phức hợp ở Myanmar.

Giới phân tích nhận định chiến dịch truy quét KK Park, dù được tuyên bố là “thành công”, thực chất chỉ mang tính trình diễn. Chính quyền cho biết họ chiếm giữ khoảng 200 tòa nhà và bắt hơn 2.000 nghi phạm. Tuy nhiên, CNA dẫn lời các nhà quan sát nhận định rằng mục tiêu chính của chiến dịch này là để xoa dịu áp lực quốc tế chứ không nhằm triệt phá tận gốc mạng lưới này.

Các chuyên gia cảnh báo rằng những "nhân lực" trốn thoát đang trở thành "hàng hóa" trong thị trường chợ đen. Một số nhóm vũ trang địa phương bị cáo buộc bán lại lao động lừa đảo cho các đường dây khác với giá tới 70.000 USD mỗi người.