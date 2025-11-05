Tòa án Trung Quốc tuyên án tử hình trùm lừa đảo ở Myanmar

Một trùm tội phạm khét tiếng ở Myanmar bị tòa án Trung Quốc tuyên án tử hình vì điều hành các hoạt động lừa đảo quy mô lớn, khiến 6 công dân Trung Quốc thiệt mạng.

Trùm lừa đảo Bạch Sở Thành tại toà. Ảnh: Xinhua

Trùm băng nhóm Kokang Bạch Sở Thành (Bai Suocheng), con trai Bạch Ứng Thương (Bai Yingcang) và 3 đồng phạm bị Tòa án Nhân dân TP. Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông tuyên án tử hình, Tân Hoa Xã đưa tin ngày 4/11.

Ngoài ra, 16 bị cáo khác làm việc cho gia tộc họ Bạch cũng bị tuyên các mức án hình sự khác nhau. Trong số đó, 2 người bị tuyên án tử hình nhưng cho hoãn thi hành 2 năm, 5 người bị kết án tù chung thân; 9 người còn lại nhận án tù có thời hạn lên đến 20 năm, kèm các hình phạt bổ sung như phạt tiền, tịch thu tài sản và trục xuất khỏi Trung Quốc.

Theo bản án, Bạch Sở Thành và nhóm nòng cốt đã điều hành các hoạt động lừa đảo viễn thông và cờ bạc trực tuyến với quy mô công nghiệp, có vũ trang bảo vệ.

Các hoạt động này gây ra cái chết của 6 công dân Trung Quốc, một người khác tự sát và nhiều người bị thương.

Theo cáo trạng, Bạch đã xây 41 khu phức hợp và sử dụng lực lượng có vũ trang để bảo vệ nhằm thu hút và bảo vệ giới tài chính cấp vốn cho hoạt động phạm tội.

Tổ chức của ông ta và các nhóm được bảo kê đã thực hiện các hoạt động lừa đảo viễn thông, tổ chức đánh bạc, giết người, gây thương tích, bắt cóc, tống tiền, tổ chức và cưỡng bức mại dâm, cũng như đưa người qua biên giới trái phép.

Bản án cho biết số tiền liên quan đến lừa đảo và cờ bạc lên tới hơn 29 tỷ nhân dân tệ ( 4 tỷ USD ) và nhóm này còn liên quan đến sản xuất và buôn bán khoảng 11 tấn ma túy methamphetamine.

Phán quyết được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh đẩy mạnh trừng trị các trùm tội phạm ở nước ngoài gây hại đến lợi ích và công dân Trung Quốc.

Phiên xét xử gia tộc họ Bạch bắt đầu từ tháng 9, sau khi viện kiểm sát truy tố vào tháng 7.

Hai tuần trước, truyền thông nhà nước Trung Quốc phát sóng lời thú tội của Ngụy Huệ Nhân (Wei Huairen), trùm băng nhóm họ Ngụy ở Kokang, Myanmar, bị cáo buộc giết người, lừa đảo, bắt cóc, tổ chức mại dâm và buôn bán ma túy.

Bộ Công an Trung Quốc cho biết băng nhóm này gây ra cái chết của ít nhất 8 công dân Trung Quốc.

Tháng 9 vừa qua, tòa án ở tỉnh Chiết Giang tuyên án tử hình 11 thành viên của băng đảng họ Minh - một thế lực tội phạm khác ở Kokang - với các tội danh lừa đảo và giết người.

Ông trùm Minh Học Xương (Ming Xuechang) đã chết năm 2023, được cho là tự sát sau khi bị bắt.

Trong 2 năm qua, Trung Quốc phối hợp chặt chẽ với Myanmar để truy quét tội phạm viễn thông xuyên biên giới và mở các chiến dịch trấn áp quy mô lớn nhằm vào các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Dư luận Trung Quốc ngày càng lo ngại vì các trò lừa qua mạng để dụ dỗ người dân sang miền bắc Myanmar, nơi họ bị giữ lại và cưỡng bức làm việc cho các băng nhóm tội phạm.