Thanh Bùi: 'Giáo dục nghệ thuật thúc đẩy công nghiệp sáng tạo'

Nam nhạc sĩ tin tưởng giáo dục thông qua việc ươm mầm và phát triển tài năng là một trong những cách để thúc đẩy sự phát triển công nghiệp văn hóa và sáng tạo ở Việt Nam.

Cuối tuần qua, Thanh Bùi xuất hiện trong buổi giới thiệu mô hình SIA Career Pathways - Lộ trình giáo dục Nghệ thuật đa lĩnh vực chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam. Lộ trình này dành cho học viên định hướng phát triển sự nghiệp trong các lĩnh vực Âm nhạc, Vũ đạo và Nghệ thuật Thị giác.

Nam nhạc sĩ chia sẻ chương trình được thiết kế nhằm đem đến cho học viên Việt Nam một hệ thống đào tạo nghệ thuật chuẩn quốc tế, tích hợp giữa đào tạo học thuật - thực hành - định hướng nghề - portfolio, cùng mạng lưới đối tác quốc tế là những học viện nghệ thuật hàng đầu.

Từ những trải nghiệm cá nhân, Thanh Bùi nhận thấy phát triển tài năng được quan tâm ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên ở Việt Nam, không phải cứ có tài năng là có cơ hội được rèn luyện, phát triển. Chính vì thế, mục tiêu của Thanh Bùi khi làm giáo dục là tạo điều kiện tốt nhất để học viên được tiếp cận đam mê của mình mà không bị bó buộc bởi mong muốn của cha mẹ.

Chủ nhân hit Tình về nơi đâu cũng trải lòng về cách dạy dỗ, định hướng con cái. Anh cho biết từng trò chuyện với những sinh viên tốt nghiệp nhưng không tìm được việc làm, và phát hiện rằng nhiều người trong số đó đăng ký học mà thiếu định hướng rõ ràng, chỉ để chiều lòng gia đình.

Thanh Bùi cho hay anh không gò ép, mà động viên, hỗ trợ con theo đuổi ước mơ của mình. Ảnh: 180E180W.

“Khi tôi định hướng cho con mình, tôi vẫn nói tôi không quan tâm điểm của con là bao nhiêu, mà con đã cố gắng hết mình chưa, đã thử thử thách bản thân hết sức có thể hay chưa. Tôi dạy con hãy so sánh mình với ngày hôm qua, chứ không phải với bất kỳ ai cả”, Thanh Bùi tâm sự.

Anh nói thêm: “Với tôi, điểm số của con không quan trọng. Con muốn làm gì tôi cũng ủng hộ 100%, chỉ cần con luôn làm bằng tất cả tâm huyết, sức lực của mình và truyền cảm hứng đó cho những người xung quanh. Hãy biết mình là ai. Vì khi mình hiểu mình là ai, mình mới vui vẻ, hạnh phúc và chia sẻ được tình yêu thương tới mọi người”.

Về SIA Career Pathways, Thanh Bùi hy vọng đây sẽ là lộ trình giúp các học viên định hướng phát triển sự nghiệp nghệ thuật một cách thích hợp.

Chương trình gồm 3 cấp: Trung học Nghệ thuật - Dự bị Cao đẳng/Đại học; Cao đẳng Nghệ thuật Quốc tế và Du học Nghệ thuật Quốc tế (Global Articulation Pathway), hỗ trợ học viên hướng đến Mỹ, Anh… và các học viện nghệ thuật danh tiếng trên thế giới.

Trước thắc mắc về vấn đề kiểm định (accreditation), Thanh Bùi khẳng định chương trình có kiểm định chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế. Chương trình cũng xây dựng hệ sinh thái để học viên có cơ hội được trải nghiệm thực tế với các chuyên gia, nghệ sĩ và môi trường quốc tế. Anh tin tưởng giáo dục sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển công nghiệp văn hóa và sáng tạo ở Việt Nam. Và bước đi quan trọng chính là đưa tiêu chuẩn quốc tế vào giáo dục nghệ thuật, cũng là đưa giáo dục nghệ thuật ở Việt Nam tiệm cận quốc tế.