Than KSVN khiến Hà Nội 'mất ngủ' ở giải nữ VĐQG 2025

  • Chủ nhật, 12/10/2025 18:54 (GMT+7)
  • 23 giờ trước

Vòng 10 giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025 chứng kiến bước ngoặt lớn trong cuộc đua tam mã khi Than KSVN tạm thời vượt mặt Hà Nội để chiếm ngôi nhì bảng.

Than KSVN (áo xanh) giành chiến thắng tối thiểu trước PP Hà Nam.

Trên sân Hà Nam chiều 12/10, Than KSVN bước vào trận đấu với mục tiêu duy nhất là 3 điểm. Tuy nhiên, PP Hà Nam khiến đoàn quân của HLV Đoàn Minh Hải gặp nhiều khó khăn. Phải đến phút 61, sau loạt pha hãm thành, Trúc Hương mới đánh đầu thành bàn từ tình huống phạt góc, mang về thắng lợi tối thiểu 1-0 đầy quý giá cho Than KSVN.

Chiến thắng đưa đội bóng vùng mỏ lên 19 điểm, chính thức lọt vào tốp 3 và thậm chí có cơ hội kết thúc mùa giải ở vị trí thứ nhì nếu Hà Nội (18 điểm) không thắng TP.HCM I (20 điểm) trong trận "chung kết" của mùa giải diễn ra ngày 13/10.

Ở trận đấu sớm hơn, Thái Nguyên T&T vẫn nuôi hy vọng giành vị trí thứ 3 và nhập cuộc đầy quyết tâm trước TP.HCM II. Dù vấp phải lối chơi phòng ngự số đông, đội bóng của HLV Văn Thị Thanh vẫn biết cách tạo đột biến ở thời điểm quyết định. Phút 85, Đỗ Thị Thúy Nga đánh đầu mở tỷ số, trước khi Bích Thùy ấn định chiến thắng 2-0 chỉ 4 phút sau đó.

Dù vậy, 3 điểm của Thái Nguyên T&T (17 điểm) không đủ để họ chen chân vào nhóm 3 đội dẫn đầu. Mọi ánh mắt giờ đây dồn về sân Thanh Trì khi trận đấu giữa Hà Nội và TP.HCM I sẽ quyết định danh hiệu vô địch mùa giải 2025.

