Hà Nội trở lại ngôi đầu, Than KSVN bứt phá

Chiều 26/9, vòng 6 giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025 khép lại với hai trận đấu nhiều kịch tính: PP Hà Nam gặp Hà Nội và Than KSVN chạm trán Thái Nguyên T&T.

Giải bóng đá nữ quốc gia còn nhiều kịch tính.

Kết quả không chỉ mang đến những bàn thắng đẹp mắt mà còn làm thay đổi đáng kể cục diện trên bảng xếp hạng.

Trước đối thủ PP Hà Nam, đội bóng thủ đô nhanh chóng thể hiện sức mạnh vượt trội. Phút bù giờ hiệp 1, Hải Yến khai thông thế bế tắc với pha dứt điểm chuẩn xác. Sang hiệp 2, chân sút số một của Hà Nội tiếp tục tỏa sáng với thêm hai bàn thắng ở phút 51 và 90+5, hoàn tất cú hat-trick ấn tượng.

Dù Vũ Thị Hoa kịp gỡ 1-2 cho PP Hà Nam ở phút 65, đó là tất cả những gì đội bóng chủ nhà làm được. Chung cuộc, Hà Nội thắng 3-1, qua đó vượt lên giành lại ngôi đầu bảng từ tay TP.HCM I với màn trình diễn đầy thuyết phục.

Trong trận cầu được chờ đợi, Than KSVN và Thái Nguyên T&T tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn ngay từ đầu. Phút 12, Thuý Hằng đánh đầu mở tỷ số sau đường tạt bóng chuẩn xác của Thu Thìn. Dù Thái Nguyên T&T nhanh chóng đáp trả và liên tục gây sức ép, đội bóng ngành Than vẫn đứng vững với hàng thủ kỷ luật.

Ngay đầu hiệp 2, bước ngoặt xảy ra khi Nhật Lan tung cú sút xa gần 40 m khiến thủ môn Kim Thanh bắt vuột, nâng tỷ số lên 2-0 cho Than KSVN. Thái Nguyên T&T không bỏ cuộc, và phút 62, Như Quỳnh rút ngắn 1-2 bằng cú đá phạt đẹp mắt. Những phút còn lại, đội bóng xứ trà liên tục tấn công, nhưng không thể tìm thêm bàn gỡ.

Thắng chung cuộc 2-1, Than KSVN vươn lên vị trí thứ 3 với 11 điểm, đồng thời đẩy Thái Nguyên T&T xuống hạng 4.

Sau vòng 6, Hà Nội tạm dẫn đầu với phong độ ấn tượng của Hải Yến, TP.HCM I lùi xuống nhì bảng, còn Than KSVN trở lại nhóm đua tranh bằng chiến thắng quan trọng. Giải bóng đá nữ VĐQG 2025 tiếp tục hứa hẹn nhiều kịch tính ở chặng đường phía trước khi các đội bóng lớn đều cho thấy sự quyết tâm cao độ.

Một vòng đấu nhiều cảm xúc: Hà Nội khẳng định bản lĩnh ở ngôi đầu, Than KSVN chứng minh sức mạnh trở lại, và cuộc đua vô địch đang nóng lên từng ngày.