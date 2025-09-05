Không Huỳnh Như, TP.HCM I vẫn thắng đậm trong ngày ra quân

Đương kim vô địch TP.HCM I mở màn hành trình bảo vệ ngôi hậu giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025 bằng chiến thắng 7-0 trước “đàn em” TP.HCM II, dù chân sút số một Huỳnh Như chỉ ngồi dự bị.

HLV Đoàn Thị Kim Chi lựa chọn phương án xoay tua khi cất Huỳnh Như trên ghế dự bị, nhưng vẫn tung ra nhiều trụ cột giàu kinh nghiệm như thủ môn Thu Em, trung vệ Chương Thị Kiều… Trước đối thủ yếu nhất giải, TP.HCM I nhập cuộc chủ động, kiểm soát hoàn toàn thế trận. Tuy nhiên, phải đến phút 27, Hồng Nhung mới khai thông bế tắc bằng cú đá bồi chuẩn xác.

Từ phút 42 đến 45, sức ép liên tục được cụ thể hóa thành ba bàn thắng liên tiếp của Kim Yên, Thu Thảo và Cù Thị Huỳnh Như, khép lại hiệp một với lợi thế 4-0 cho đội bóng áo đỏ.

Bước sang hiệp hai, thế trận một chiều vẫn được duy trì. Bảo Châu (phút 50) ghi dấu ấn bằng pha cứa lòng đẹp mắt, trước khi Hồng Nhung góp công trong bàn thắng phản lưới của Thanh Ngân (phút 73). Đến phút 86, tiền đạo trẻ K’Thủa ấn định chiến thắng 7-0, khép lại ngày ra quân tưng bừng của nhà vô địch.

Thắng đậm “người em” cùng thành phố, TP.HCM I tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng nhờ hiệu số vượt trội, dù cùng điểm số với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Hà Nội. Với khởi đầu thuận lợi này, đoàn quân của HLV Đoàn Thị Kim Chi đã có màn chạy đà hoàn hảo, hứa hẹn một cuộc đua song mã kịch tính cho ngôi hậu mùa 2025.